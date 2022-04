Nu taler han om Will Smith

I snart en uge har skuespiller Will Smith og komiker Chris Rock haft hele verdens øjne rettet imod sig, efter det drama, der udspillede sig for rullende kameraer til Oscar-showet, hvor Will Smith i vrede stak Chris Rock en lussing.

Og dramaet er langt fra slut.

Nu er det den mangeårige skuespiller Denzel Washington, der tager bladet fra munden. Han var som en af de første på pletten og tog fat i Will Smith efter det meget omtalte slag.

Sammen med Tyler Perry og Bradley Cooper forsøgte han at tale Smith ned og trøste ham, og det forklarer han ifølge People således:

- Jeg kunne være blevet siddende i min stol, men det er bare ikke sådan, jeg er, har Washington.

Chris Rock fik en syngende lussing af Will Smith efter at have joket med Smiths kones skaldede isse. Hun er kronraget, fordi hun lider af en sygdom, der giver pletskaldethed. Foto: Brian Snyder/Reuters

En djævel

Denzel Washington vil ikke afsløre, hvad der blev sagt, da han og Tyler Perry tog fat i Will Smith, men han fortæller, at der blev udvekslet bønner mellem de tre.

- Jeg vil ikke sige, hvad vi talte om, men vi er alle i guds nåde. Hvem er vi til at dømme? Jeg kender ikke det fulde billede af situationen, men jeg ved, at den eneste løsning var bøn. Sådan så jeg det, og sådan ser jeg det, siger han.

Også Bradley Cooper trøstede Will Smith efter episoden. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

Den 67-årige 'The Equalizer'-stjerne fortæller desuden, at han mener, at 'en djævel for i Will Smith af en eller anden grund den aften'.

Siden Oscar-uddelingen har Will Smith undskyldt offentligt for at have slået Chris Rock.

Chris Rock har indtil videre blot givet udtryk for, at han stadig bearbejder, hvad der skete, og derfor ikke er klar til at tale om det.

Will Smith, der få øjeblikke efter at have tildelt Chris Rock lussingen vandt prisen for bedste mandlige hovedrolle, har siden episoden taget konsekvensen og trukket sig fra Oscar-akademiet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------