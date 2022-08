Nu trækker han i land

Brad Pitts karriere har ikke nået endestationen.

Det slog superstjernen fast på den røde løber til premieren på actionbraget 'Bullet Train' i Los Angeles.

- Nej, lød det med et grin, da en reporter fra Deadline spurgte.

I august-udgaven af magasinet GQ siger Pitt ellers, at han er i gang med sidste del af karrieren.

- Det sidste semester eller kvartal. Hvordan skal denne sektion være? Hvad skal den indeholde, siger Pitt.

På den røde løber mandag aften uddybede han:

- Jeg ved det, jeg skal virkelig til at arbejde med mine formuleringer. Nej, jeg sagde bare, du ved, jeg er ikke længere midaldrende, og jeg vil gerne være specifik omkring, hvordan jeg bruger den sidste tid, hvornår det så måtte være, sagde han til Deadline.

Brad Pitt havde fundet den farverige garderobe frem til premieren på 'Bullet Train'. Foto: Ritzau Scanpix

Se interviewet med Brad Pitt her:

58-årige Brad Pitt, der blandt andet har medvirket i 'Thelma & Louise', 'Se7en', 'Fight Club', 'Mr. and Mrs. Smith' og 'Once Upon a Time in Hollywood', annoncerede også i 2011, at han ville gå på pension.

Dengang sagde han til den australske udgave af '60 Minutes', at han ville stoppe som skuespiller, før han blev 50.

I stedet fortsatte karrieretoget i fuld fart.

Brad Pitt og resten af holdet klar til 'Bullet Train'-afgang på premiere-perronen. Foto: Ritzau Scanpix

I 'Bullet Train' spiller Pitt lejemorderen Mariehøne, som ender på et japansk højhastighedstog fyldt med andre lejemordere, som alle vil tage livet af ham.

Filmen er instrueret af David Leitch og baseret på Kōtarō Isakas roman af samme navn. Også Sandra Bullock og Joey King medvirker i det fartfyldte actionbrag.

Du kan gå ombord på 'Bullet Train' torsdag, hvor filmen har dansk biografpremiere.

