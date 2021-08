Nu vender de tilbage

'Ex on the Beach' får inden længe premiere med en ny sæson

Otte nye singler er klar til at kæmpe for kærligheden, når de slipper hæmningerne og kaster sig ud i en ny sæson af 'Ex on the Beach', som denne gang er blevet optaget på Gran Canaria.

Den nye sæson, der bliver den sjette i rækken, får premiere til august.

Det afslører Discovery Networks Danmark.

- Siden sæson 1 af ‘Ex on the Beach’ ramte skærmen, har det været en udpræget seersucces, som vi naturligvis er stolte af, og vi har også høje forventninger og forhåbninger til sæson 6, som jeg er overbevist om, vi kan indfri takket være vores exceptionelle deltagere, siger programdirektør for Discovery Networks Danmark, Pil Gundelach Brandstrup.

Om der er gamle kendinge med, når den nye sæson får premiere, må tiden vise. Foto: Janus Nielsen

Holder sig ikke tilbage

Hun fortæller videre, at man som seer i år kan se frem til en sæson, der bliver alt andet end kedeligt.

- Vores cast til denne sæson leverer enormt god underholdning, og de sætter alt ind på at finde kærligheden. Man kan mærke dem helt ud gennem skærmen, og det er én af de ting, ‘Ex on the Beach’ kan. Der er ikke nogen sejr eller pengepræmie på spil. Det er ægte mennesker med ægte følelser og castet er ikke bange for at vise, hvem de er. Derfor tør jeg godt garantere, at denne sæson på ingen måde kommer til at skuffe, afslutter Pil Gundelach Brandstrup.

Sæson fem af det populære datingprogram blev optaget i Danmark og filmet i en luksuriøs Strandvejsvilla i Nordsjælland grundet coronapandemien. Her deltog gamle kendinge som Asbjørn 'Tyren' Nielsen, Line Maria Busk og Nicklaes Olesen.

’Ex on the Beach’ Sæson 6 har premiere den 15. august på discovery+, hvor du kan se de første to afsnit. Efterfølgende frigives der hver uge to nye afsnit.

Forleden blev den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Andreas Korsbakke anholdt under en dramatisk politiaktion. Læs alt om den historie lige her.

Herunder kan du få et glimt af de nye deltagere:

