Nu vender han tilbage til DR

19 år nåede tv-vært Jacob Riising at arbejde på Danmarks Radio, inden han i 2018 blev ramt af en stor fyringsrunde i DR, hvor flere hundrede personer blev afskediget.

Men nu vender han tilbage til sin tidligere arbejdsplads, hvor han 11. oktober toner frem på skærmen som vært for programmet 'Det store bevægelsesprojekt'.

Med 43-årige Jacob Riising i spidsen forsøger DR at få mere bevægelse ind hos børnene på tre årgange på Nyrupskolen i Kalundborg. Programmet er en del af DR's fokus på Danmarks Motionsuge, der finder sted i uge 41, og ifølge Riising er der en særlig grund til, at han har sagt ja til den tjans.

- Jeg har selv børn i den alder, som programmet omhandler (6., 7. 8. klasse, red.), og jeg ved, hvor stor en udfordring det kan være at få dem væk fra deres skærme, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg kan sige så meget, at det bliver en kæmpe udfordring, men jeg sagde ja til det, fordi jeg selv kan genkende det. Det er et emne, der er ret tæt på mig, og som betyder meget og er en stor udfordring for mange familier derude.

Glæder sig

Til Ekstra Bladet fortæller han videre, at han glæder sig meget til igen at være på skærmen på DR.

- Det glæder jeg mig vanvittigt meget til. Programmet er optaget, så jeg har vidst det i noget tid. Der har jo aldrig været hard feelings imellem mig og DR på trods af fyringen. Så om det er på DR, jeg laver et program, eller et andet sted - det betyder ikke så meget, siger Jacob Riising.

Han arbejder i dag som freelancer, og det vil han blive ved med, fortæller han.

- Jeg er meget glad for min freelancetilværelse, så jeg er bestemt ikke på vej til igen at skulle være fast ét sted. Men jeg kan samtidig ikke afvise, at jeg ikke siger ja til mere på DR. Det kunne jeg sagtens finde på.

Siden fyringen på DR har Riising blandt andet været vært på flere programmer på Kanal 5.

43-årige Jacob Riising har været vært på en lang række programmer på DR gennem de seneste 20 år. Arkivfoto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Aldrig dårlig stemning

I år har han stået i spidsen for programmet 'Stjerner i trøjen', hvor kendte danskere trækker i militærtøjet og skal lære, hvad det kræver at være soldat.

På Kanal 5 har Jacob Riising også været vært på sangprogrammet 'Voice Junior'.

Det er dog ikke første gang, at Jacob Riising kan ses på skærmen hos DR, siden han mistede sit faste job i 2018.

I februar var han vært på børnenes Melodi Grand Prix, MGP, sammen med Anna Lin.

Dengang fortalte han til Se og Hør, at DR flere gange havde haft snøren ude efter ham.

- DR skulle spare penge, og der har aldrig været dårlig stemning mellem os. Jeg har aldrig været tøsefornærmet, og jobbet som MGP-vært er ikke det første, de tilbyder mig, sagde Jacob Riising.

Motionsprogrammet med Jacob Riising som vært har premiere 11. oktober klokken 20 på DR TV og DR1.