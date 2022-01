Nu vender stjernefamilien tilbage

Snart er de celebre Kardashian og Jenner-ikoner tilbage på skærmen i deres nye realityserie 'The Kardashians'

I 2021 sagde familien Kardashian farvel til realityserien 'Keeping up with the Kardashians'.

Serien, der har kørt siden 2007, har fulgt familien i tykt og tyndt, og det var derfor et tårevædet farvel, da optagelserne nåede til vejs ende.

Og hvis du er en af dem, der har savnet at følge med hos Kim, Khloé, Kourtney og alle de andre, så er der godt nyt.

Det varer nemlig ikke længe, før den verdensberømte familie vender tilbage til realityland, for snart har deres nye serie, 'The Kardashians', premiere på streamingtjenesten Hulu.

15-sekunders video

Nytårsaften landede der en teaser for serien, men det er dog ikke meget, den 15 sekunder lange video afslører.

Til gengæld kunne Kim Kardashian i et interview med Wall Street Journal sidste år fortælle, at serien i højere grad vil fokusere på familiens forretninger og ikke kun på familiedramaer.

Her fortalte hun også, at familien beholder deres redigeringsret af serien.

Det vides endnu ikke, hvornår den nye serie får premiere, men ifølge Hulu skal du ikke vente længe.