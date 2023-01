Ny afsløring: Codan betalte for omtale på TV 2

Codan indgik i efteråret 2021 en aftale med TV 2 Vejret om at sponsorere i alt fire indslag

Jyllands-Posten har i den seneste tid afsløret flere sager, hvor TV 2 har modtaget betaling for omtale.

Blandt andet har turistkontoret Tysk Turist Information betalt public service-mediet for at få omtale i TV 2 Vejrets udsendelser, beretter Jyllands-Posten.

Men det officielle turistkontor for den tyske stat i Danmark er langtfra de eneste, der har punget ud til TV 2 for at få omtale. Tilbage i efteråret 2021 indgik forsikringsselskabet Codan også en aftale med TV 2 Vejret om i alt fire indslag.

Hverken Codan eller TV 2 vil sætte beløb på aftalen over for Ekstra Bladet.

- Det har været deklareret

TV 2 erkender over for Ekstra Bladet, at de havde en aftale med Codan om sponsoreret indhold tilbage i 2021. Ifølge tv-stationen har de åbent og med fuld deklarering arbejdet med det sponsorerede indhold.

'Vi har en klar redaktionel proces, hvor redaktionerne altid vurderer, om et tema og en given partner er relevant, hvordan det skal dækkes, og hvilke kilder der indgår', lyder ordene fra kommunikationsdirektør Cathrine Kier.

'Så altså: altid med redaktionel frihed. Når vi har lavet sponsoreret indhold, har det været deklareret, redaktionerne har kendt til partnerskaberne, og vi har ofte både sendt pressemeddelelser ud og selv omtalt det på sociale medier. Det var også tilfældet med samarbejdet med Codan'.

I slutningen af december valgte det såkaldte Radio- og tv-nævn, der hører under Slots- og Kulturstyrelsen, at gå ind i sagerne om sponsoreret indhold på TV 2.

Det skete, efter Jyllands-Posten blandt andet har afsløret, at Læsø Turist- og Erhvervsforening havde betalt TV 2 Vejret for omtale og indslag fra øen.

De mange sager har fået TV 2 til helt at droppe det betalte indhold, fortalte indholdsdirektør Lotte Lindegaard i starten af december.