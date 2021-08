Ny 'Alene hjemme'-film på vej

Julen kommer tidligt i år. I hvert fald hvis man hører til dem, hvor et gensyn med 'Alene hjemme'-filmene er lige så stor en juletradition som dans om juletræet og klejner.

12. november er der premiere på en ny film i rækken om knægten, der bliver efterladt alene hjemme og må tage kampen op mod forbrydere og indbrudstyve. Det har streamingtjenesten Disney+ offentliggjort for kort tid siden.

'Home Sweet Home Alone' er titlen på den nye film, og den er den sjette i serien.

Den første 'Alene hjemme'-film havde premiere tilbage i 1990, og her spillede nu 40-årige Macaulay Culkin rollen som Kevin McCallister, der med tjære, glasskår, flammekastere og kogende vand gjorde sit ypperste for at bekæmpe to tyveknægte, mens hans familie var rejst på ferie i Frankrig.

Culkin er ikke så underligt blevet alt for gammel til at spille med i den nye film. I stedet er det 12-årige Archie Yates, der har rollen som Max Mercer, der efterlades alene hjemme, mens hans familie tager på juleferie i Japan.

Archie Yates spiller hovedrollen i den nye film. Foto: Getty Images

Mercer gør alt, hvad han kan for at beskytte familiens ejendele, da et ægtepar går på jagt efter arvestykker i knægtens hjem.

Ud over Archie Yates spiller blandt andre Ellie Kemper Rob Delaney og Aisling Bea med i 'Home Sweet Home Alone'.

Den seneste 'Home Alone'-film så dagens lys tilbage i 2012, men hverken femmeren eller de andre efterfølgere til den første 'Alene hjemme'-film er blevet så stor en succes som originalen.

Successen fik store menneskelige konsekvenser for Macaulay Culkin. Det kan du læse mere om her.