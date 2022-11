Ny dansk film slår rekord

Danskerne flokkes i biografen for at se den nye film 'Fædre og mødre'

Der er god grund til at juble i disse dage, hvis man er Paprika Steen.

Hendes nye film 'Fædre og Mødre', der havde premiere torsdag i sidste uge, har nemlig hevet næsten 70.000 danskere i biografen.

Helt præcist har filmen indtil videre solgt 61.104 billetter, og tæller man snigpremierebilletterne med, er filmen oppe på 68.220 solgte biografbilletter efter premiereweekenden.

Det giver 'Fædre og mødre' den største åbningsweekend for en dansk biograffilm i år. Faktisk skal vi helt tilbage til 'Ternet Ninja 2', der udkom i august sidste år, for at finde en dansk film, der har solgt flere billetter ved premieren, det oplyser Nordisk Film i en pressemeddelse.

Stjernespækket film

'Fædre og mødre' har et væld af kendte skuespillere på rollelisten. Blandt andet tæller rollelisten Katrine Greis-Rosenthal, Amanda Collin, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Rasmus Bjerg, Lise Baastrup og Carsten Bjørnlund.

