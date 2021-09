TV 2 præsenterede fredag den nye dommer til den kommende sæson af 'X Factor', og valget er faldet på indie-musikeren Kwamie Liv.

Seere genkender måske Kwamie Liv fra 'Toppen af poppen', men fra januar 2022 indtager sangerinden tv-skærmene i bedste sendetid fredag efter fredag.

Selv har 36-årige Kwamie Liv en musik-karriere, der har budt på flere hits som 'New Boo', 'Blasé' og 'Lost in the girl'. Den sidstnævnte er tidligere blevet sunget af en deltager i netop 'X Factor'.

Kunne ikke sige nej

Ekstra Bladet mødte Kwamie Liv på pressemødet forud for den nye sæson.

- Hvorfor er 'X Factor' noget for dig?

- Fordi jeg er åben for udfordringen, og jeg synes, det lyder som en spændende og komplet ny ting at prøve, og det kunne jeg simpelthen ikke sige nej til.

Ny dommer: - Hvorfor ikke?

- Hvordan harmonerer det med din egen musik i forhold til koncerter?

- Jeg har koncerter i oktober, og da er vi gået i gang med at filme. Det er den 27. og 28. oktober i København og i Aarhus. Man laver jo plads til det, men det er klart, at det her kommer til at tage rigtig meget af mit fokus.

- Specielt når det bliver live. Der har jeg hørt fra nogle af de andre, at det simpelthen er så 'full time'. Og det glæder jeg mig virkelig meget til. Jeg glæder mig til at kaste mig ud i en proces, der er så meget i nuet, hvor man bare er der 100 procent, siger Kwamie Liv.

Forfriskende

Hun fortæller, at hun er vant til længere arbejdsprocesser, og derfor glæder hun sig til at prøve noget, hvor hun kan se resultater hver eneste uge.

- Det er noget helt andet for mig, for jeg har været vant til at sidde med et album i et år eller to nogle gange, hvor man virkelig går ned i hver detalje. Så det er forfriskende på en måde.

Her er holdet, der bliver vist på din skærm samtlige fredage i den kommende sæson af 'X Factor'. Foto: Linda Johansen

- Hvad tænkte du, da de ringede?

- Jeg tænkte; hvorfor ikke? Og så tænkte jeg; wow, det er virkelig en stor ting. Jeg blev meget nysgerrig, og jo mere jeg tænkte over det, og jo mere jeg talte med mit team om det, desto mere gav det mening, fortæller hun.

Det mener de andre dommere De to øvrige dommere er tilsyneladende meget begejstrede over det tredje ben på dommerbordet. I hvert fald har de kun rosende ord til overs for Kwamie Liv, da Ekstra Bladet taler med dem på pressemødet. - Hvad tænker du om den nye dommer? Kendte du hende inden? - Jeg havde hørt lidt om Kwamie, inden vi gik i gang - sjovt nok, jeg er i musikbranchen, så det skal jeg jo - men hun er jo så langt væk fra min musikstil, som det næsten kan blive. Hun ligger helt ude i 'Indie', og jeg ligger i 'Pop/EDM'. Så der er rigtig langt imellem os, siger Martin Jensen og uddyber: - Men jeg er faktisk rigtig glad for, at man har fundet en dommer, der ikke kommer til at matche min profil eller Blachmans profil. At det bliver en anden musikprofil, fordi ellers bliver det kun dem, der kan lide pop-musik, der kan få lov til at stille op i 'X Factor', siger hun. Thomas Blachman er helt overbevist om, at Kwamie Liv er et godt valg. - Kvamie Liv er super seriøs, hun er en fantastisk sangerinde, fantastisk komponist, fantastisk til at se tidens musik. Super seriøst bud, og vi kan synes, hun er stille og rolig, men jeg ved, hun kommer til at være meget passioneret, fordi det kommer til at handle om musik, og der er meget på spil, siger Thomas Blachman.

