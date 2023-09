Ny DR-stjerne: Her er hendes kendte far

Sofia Cukic spiller med i DR's nye søndagsserie. Det samme gjorde hendes far for tyve år siden i en anden søndagsserie på DR

Når rulleteksterne triller over skærmen på DR1 søndag aften i kølvandet på 'Huset', så genkender du muligvis - foruden Gråbøl, Dencik og Fich - også efternavnet Cukic.

Det tilhører skuespilleren Sofia, som i serien spiller kærester med den indsatte Benji.

Og det er ikke første gang, en fra Cukic-klanen indtager en rolle i DR's søndagsdrama.

Sofia Cukic er således datter af den rutinerede skuespiller Dejan Cukic, der spillede skørtejægeren Philip i 'Nikolaj og Julie' tilbage i 00'erne.

Dejan Cukic har sidenhen optrådt i et hav af film og serier, hvor man har kunnet se ham i blandt andet 'Anna Pihl', 'Lærkevej' og 'Lykke'.

Han havde også en skurkerolle som narko-lakaj i 'Taxa' tilbage i 90'erne.

Blev inspireret

Det har da derfor også været lidt specielt for Sofia Cukic at gå i sin fars fodspor og nu selv indtage en søndagsserie på DR.

- Det har været dejligt, det er ikke en hemmelighed, at han har været en inspiration i forhold til, at jeg selv er gået den vej. Det er noget, jeg har fulgt tæt i hele mit liv, så jeg blev i hvert fald inspireret af det. Så det føles dejligt, siger hun til Ekstra Bladet og beretter, at farmand selvsagt også er glad for sin datter succes.

- Han er meget stolt og glad på mine vegne, det er han helt bestemt. Han synes, det er dejligt for mig.

I 'Huset' spiller Sofia Cukic kæreste rmed Benji spillet af Gustav Giese (til højre). Han er indsat i det fængsel, hvor hans barndomsven Sammi spillet af Youssef Hvidtfeldt (til venstre) i første afsnit starter som nyuddannet fængselsbetjent. For at hjælpe Benji lader han derfor kæresten flytte ind i sin lejlighed. Hvordan det trekantsdrama udspiller sig, kan du se hver søndag klokken 20 på DR1. Foto: Henning Hjorth

Skulle mærke efter

Den 30-årige skuespiller blev uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i København i 2021, og hun tilskriver også sin far æren for, at hun som barn og ung begyndte at fatte interesse for skuespilfaget.

- Nogle gange var jeg med på arbejde, men det var mest, da han lavede teater. Det var faktisk det, der åbnede det for mig ved at komme med på teateret og opleve magien og mærke stemningen og atmosfæren. Det var meget det, der drev mig den vej, og han har altid været åben omkring sit arbejde og vist mig det, fortæller hun.

Hun understreger dog, at hendes far har været opmærksom på, at hun ikke skulle føle sig presset ind i branchen af ham.

- Min far har altid været meget realistisk og spørgende og nysgerrig på, hvorfor jeg ville gå den vej og hørt, om det var et oprigtigt ønske, jeg havde selv, så det ikke havde noget med ham at gøre, men kom fra mig selv

- Han har også altid været god til at sige, at det ikke var noget, jeg skulle lave som barn,men være gammel nok til at mærke efter, om det var det, jeg havde lyst til.