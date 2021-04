Ny 'Druk' på vej: Sælger til DiCaprio

Knap har Thomas Vinterberg og resten af holdet bag 'Druk' fået armene ned efter nattens Oscar-triumf, før de igen har fundet grund til at juble.

Der kan nemlig meget vel være en Hollywood-udgave på vej med selveste Leonardo DiCaprio ombord. Det skriver Deadline, der kan fortælle, at stjernens produktionsselskab, Appian Way, har købt rettighederne til filmen sammen med Endeavor Content og Makeready.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Thomas Vinterberg den store nyhed, og han glæder sig til at se, hvad verdensstjernen får ud af hjertebarnet.

- Det kan jeg bekræfte. Det er jo vildt spændende at se andre menneskers fortolkning af ens eget værk. Det har jeg jo prøvet før med 'Festen' på den måde, at den har været på tur rundt som teater i mange år - og stadig er det. For så vidt også 'Jagten', siger han og fortsætter:

- Og når det så er DiCaprio, der gør det, så synes jeg jo, at det er endnu mere spændende. Han er - udover at være den største og næsten den eneste reelle filmstjerne, der findes i verden - en helt fabelagtig skuespiller, og jeg synes, at hans valg i karrieren udtrykker ret stor integritet og begavelse. Så jeg synes, det er spændende, hvad de kan få ud af det.

Der er dog ikke umiddelbart lagt op til et samarbejde mellem Thomas Vinterberg og Hollywood-stjernen.

- Det er ikke min plan, nej (at Vinterberg selv skal være en del af den nye film, red.). Jeg skal snart mødes med dem, og så må vi se. Det er også nyt for mig, fortæller Thomas Vinterberg.

Ifølge Deadline har der været hård kamp om 'Druk', der i udlandet har titlen 'Another Round' - også før Oscar-triumfen. Muligheden for at se Leonardo DiCaprio i rollen som Martin, der blev spillet af Mads Mikkelsen i den danske udgave, skulle dog have gjort udslaget.

'Druk' handler om fire gymnasielærere, der beslutter sig for at teste teorien om, at mennesker fødes med en halv promille for lidt. Lærerne spilles af Mads Mikkelsen, Magnus Millang, Thomas Bo Larsen og Lars Ranthe.

Filmen blev natten til mandag kåret til årets bedste internationale film og er Danmarks første statuette i kategorien siden 2011, hvor Susanne Biers film 'Hævnen' vandt.

46-årige Leonardo DiCaprio vandt i 2016 en Oscar for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i filmen 'The Revenant'. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix