Ny episode: Nu forklarer hun sig

Amy Schumer har følt sig tvunget til at forklare sig om Kirsten Dunst-episode under årets oscarshow

Det var ikke kun Rock/Smith-episoden, der fik oscarseerne til at sidde tilbage med en følelse af ikke at ane, om der var tale om en indøvet episode, eller det hele virkelig var ved at køre helt af sporet.

Også Amy Schumers behandling af Kirsten Dunst har mødt stigende kritik, hvilket nu har fået oscarværten til at forklare sig på Instagram.

Amy Schumer (tv.) lagde vejen forbi ægteparret Dunst og Plemons under årets oscarshow. Foto: Rob Latour/Shutterstock

Under showet havde værten Amy Schumer en kort sekvens, hvor hun gik rundt blandt publikum.

Da hun nåede til 'The Power of the Dog'-stjernen Kirsten Dunst, kaldte Schumer hende for 'seat filler' - en person, der kun er inviteret for at få salen til at se fyldt ud.

Derefter gik hun videre til Jesse Plemons, som er gift med Dunst og med i den samme film. Her begyndte Schumer at tale om Plemons flotte præstation, og hvor god filmen er.

Jesse Plemons pointerede derefter, at han altså er gift med Dunst. Schumer så chokeret ud og spurgte Plemons, om han refererede til hende, der er 'seat filler'.

Hun var med på den

Schumers tilsyneladende respektløse opførsel over for Dunst fornærmede adskillige seere, og kritikken er kun taget til i styrke siden showet natten til mandag.

Det blev så slemt, at Schumer til sidst følte sig tvunget til at forklare sig i en story på Instagram, skriver Fox News.

'Hej, jeg værdsætter al den kærlighed til Kirsten Dunst. Jeg elsker hende også! Det var en koreograferet del, hun var med på. Ville aldrig udvise den respektløshed over for den dronning', skrev Schumer.

