Ny Herlufsholm-sag: Snydt til at drikke tis

I en ny TV 2-dokumentar afslører kanalen, hvordan vold, mobning og krænkende adfærd har været hverdag for en række tidligere elever på Herlufsholm Kostskole.

Men den voldelige og krænkende kultur er ikke noget, der hører en fjern fortid til.

Så sent som i efteråret blev fire elever bortvist fra skolen, fordi de – ifølge skolens øverste ledelse – havde udvist krænkende adfærd.

Og den sag står ikke alene. I en redegørelse over den verserende tilsynssag på Herlufsholm, der er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet, og som Ekstra Bladet har fået indsigt i, fremgår det således, at skolen har kendskab til to andre sager om krænkende adfærd.

Rektor på Herlufsholm Mikkel Kjellberg har 2. maj meddelt Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, der fører tilsyn med Herlufsholm, at man har kendskab til to episoder, der involverer urin.

'En sovesalslærer har i 2022 hørt rygter om, at nogle 2.g årgangskammerater på tre forskellige elevgårde med drenge har tisset i vandballoner/kondomer for efterfølgende at hænge det på hinandens dørhåndtag. Rygtet har sovesalslærerne efterfølgende taget op med elevgårdenes elever', skriver rektor.

'Desuden er der fra 9. nov. 2020 en sag fra en elevgård, hvor 5 elever fra 8. kl. får en anden 8. klasses dreng til at drikke af en flaske med alt muligt mærkeligt herunder lidt urin – denne er belyst gennem breve til forældre til samtlige involverede elever. Skolen har ikke kendskab til at episoden skulle være filmet', lyder det videre fra Mikkel Kjellberg.

Mikkel Kjellberg bekræfter over for Ekstra Bladet de udsagn om hændelserne, han har givet til styrelsen. Læs hans kommentar i boksen neden for.

Bundet med plastikfilm

I TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' kommer det frem, at flere elever har oplevet tæsk, mobning og sågar seksuelle krænkelser som en del af hverdagen på kostskolen.

En elev beskriver, at det var 'normalt', at elever blev udsat for overgreb om natten, hvor de blev holdt fast og fik stukket fingre op i numsen af ældre elever.

Onsdag kunne TV 2 afsløre, at de undervejs i arbejdet med dokumentaren desuden var blevet bekendt med, at skolen havde valgt at bortvise fire elever, der - efter ledelsens overbevisning - har optaget videoer af forskellige former for krænkelser, som de også har deltaget aktivt i.

Krænkelserne skulle ifølge rektor Mikkel Kjellberg bestå i, at de fire drenge har bundet hænder og fødder sammen på en elev og bundet plastikfilm om munden på eleven.

Dernæst har de fjernet bindet for mund og hænder og slæbt eleven ud i en brusekabine, selvom eleven tydeligt har sagt fra.

Mikkel Kjellberg har fredag morgen erkendt, at der kan være problemer med skolens kultur, og lovet, at han nu vil gøre, hvad han kan, for at komme de problemer til livs. Læs mere her.

Verserende tilsynssag

Over for Ekstra Bladet understreger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at alle oplysninger - også de oplysninger om krænkelser, der kommer frem i TV 2-dokumentaren - vil indgå i den verserende tilsynssag på skolen.

Pernille Rosenkrantz-Theil er klar til at tage hul på en diskussion om strammere regler, skulle det vise sig nødvendigt. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

'Vi lever i 2022, og der er ingen, der skal leve med vold og krænkelser i vores uddannelsessystem. Hverken på kostskoler eller andre steder', skriver ministeren i en mail og fortsætter:

'Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kører i øjeblikket en tilsynssag på Herlufsholm. Den tilsynssag må jeg som minister ikke udtale mig om. De oplysninger og det materiale, der kommer frem i forbindelse med dokumentaren, vil selvfølgelig indgå i den samlede tilsynssag med Herlufsholm.'

Hun understreger samtidig, at hun er klar til at se på reglerne på området, når tilsynssagen er afsluttet.

'Tilsynssagen foregår jo efter de regler, der gælder i dag. Skulle det vise sig, at vi har brug for at stramme reglerne mere for at sikre, at alle børn får den tryghed, de har krav på, så diskuterer jeg gerne det med Folketingets partier', skriver ministeren.

Indkalder partier

Fredag formiddag skriver Pernille Rosenkrantz-Theil desuden på Facebook, at hun nu vil indkalde partierne i Folketinget til en drøftelse af reglerne på området.

'Blandt andet er det en uskik, at man kan sætte store børn til at skulle passe på mindre børn (præfektordninger). Det er de simpelthen ikke gamle nok til at kunne håndtere. Regeringen har tidligere i år foreslået folketingets partier at afskaffe præfektordninger. Det håber vi at kunne komme igennem med', skriver ministeren blandt andet.

