Ny 'Korpset'-profils brogede fortid: Møgsager på stribe

Når TV 2-programmet 'Korpset' mandag aften vender tilbage med en ny sæson, bliver det med nye instruktører i spidsen, kunne Ekstra Bladet i januar afsløre.

En af afløserne bliver 45-årige Morten Schnedler Grundsøe, og deltagerne må krydse fingre for, at han ikke har stået for at arrangere for meget af forløbet. Det går nemlig ikke altid lige godt.

Fynboen har flere gange været i problemer med utilfredse kunder på de rejser, han har arrangeret gennem firmaet BigIce, hvilket har resulteret i en række sager. Det kan Ekstra Bladet nu afsløre.

Tabte i retten

Ekstra Bladet har blandt andet fået aktindsigt i et forlig og en dom fra Retten i Odense, der stammer fra en rejse i 2018.

To kunder betalte 42.000 og 40.000 kroner for en rejse til Alaska for at bestige Mount Denali, men bjerget nåede de aldrig at bestige.

Ved ankomst stod det nemlig klart, at der kun var søgt om tilladelse for Grundsøe selv - og ikke de to klienter - da han allerede havde tilladelse på grund af en tidligere planlagt rejse. Der skal søges om tilladelse senest 60 dage før påbegyndt opstigning, og det var ikke muligt at få dispensation på stedet.

Derfor måtte de rejse hjem igen - og i den forbindelse betale for nye flybilletter, da de allerede bestilte ikke kunne ændres.

Tilbage i Danmark nægtede Grundsøe at refundere pengene for rejsen, og den ene af de to trak ham derfor i retten og krævede 82.000 kroner tilbagebetalt.

Sagen endte med forlig, hvor Morten Schnedler Grundsøe accepterede at betale 25.000 kroner tilbage for sagsøgerens del af rejsen.

Nægtede fortsat

Den anden rejsende ønskede Grundsøe dog ikke at betale tilbage, hvorfor han også så sig nødsaget til at gå rettens vej.

Her fremlagde begge parter deres sag, og rettens afgørelse var klar. Grundsøe blev dømt til at betale 40.000 kroner tilbage plus 3400 kroner i sagsomkostninger.

'Hovedforhandlingen tog halvanden time og var lidt en gentagelse af sagen mellem sagsøgte og (manden han indgik forlig med, red.),' noterede dommeren sig i dommen.

Evakueret fra Indlandsisen

På sin hjemmeside BigIce beskriver Morten Schnedler Grundsøe sig som en tidligere holdleder hos det danske Jægerkorps, sikkerhedsofficer i Baghdad, certificeret faldskærmsinstruktør samt Forward Air Controller. Foto: Lars E. Andreasen/TV2

Morten Schnedler Grundsøe er heller ikke velkommen til at arrangere rejser over Indlandsisen på Grønland.

Turene kræver speciel tilladelse, og den tilladelse fik han afslag på, da han senest søgte i 2012.

Den grønlandske avis Sermitsiaq skrev i 2013 en artikel omkring en fejlslået rejse, som en kvinde havde betalt Grundsøe 55.000 kroner for.

Han skulle arrangere en krydsning af Indlandsisen i perioden 14. april til 20. maj, men da de nåede frem, måtte de vende om igen.

Den fynske rejsearrangør havde nemlig ikke fået den påkrævede tilladelse til at krydse Indlandsisen.

29. februar 2012 havde han godt nok søgt om tilladelse, men 16. april - altså to dage efter rejsens start - blev anmodningen blankt afvist. Og det var der en ganske god grund til.

Evakueret under ulovlig ekspedition

Året inden havde Grundsøe nemlig arrangeret en ekspedition over Indlandsisen, men det gik helt galt.

16. maj 2011 måtte de fire deltagere evakueres med helikoptere fra Tasiilaq. Én af deltagerne havde pådraget sig forfrysninger, og to andre var sneblinde.

Da sagen efterfølgende blev undersøgt nærmere, viste det sig, at Grundsøe ikke havde tilladelse til at krydse Indlandsisen, og at ekspeditionen derfor var i strid med loven.

Flere møgsager

Grundsøe nægtede at tilbagebetale pengene til kvinden, der skulle have krydset Indlandsisen i 2012. Derfor gik Pakkerejse-Ankenævnet ind i sagen.

Klagenævnet gav kvinden medhold og kom frem til, at hun skulle have 55.000 kroner tilbage, skrev Sermitsjag.

Mediet nævnte desuden to lignende sager, hvor to andre kunder skulle have i alt 48.000 kroner tilbage, som de havde forudbetalt for en plads på den aflyste ekspedition.

Ekstra Bladet har søgt aktindsigt hos det grønlandske Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, der står for at udstede tilladelserne til at krydse Indlandsisen.

Her bliver det oplyst, at hverken Morten Schnedler Grundsøe eller BigIce har søgt om tilladelse siden afslaget i 2012. Trods måneders ventetid har det endnu ikke været muligt at få aktindsigt i afslaget eller hans ansøgninger.

Disse 12 kendisser skal fra mandag aften gennem en række hårde udfordringer. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

TV 2: Det er nyt for os

Tv-stationen, der mandag giver Morten Schnedler Grundsøe opmærksomhed i bedste sendetid, kendte ikke til nogen af sagerne. Men de mener dog ikke, at det er noget, der gør ham uegnet til at være instruktør i programmet.

'Morten Schnedler Grundsøe deltager som instruktør i ’Korpset’ på baggrund af hans erfaringer fra Jægerkorpset. Det otte dage lange kursus, som aspiranterne gennemgår, er inspireret af instruktørernes egne erfaringer fra deres uddannelse og virke i specialoperationsstyrkerne, og her har Morten haft mange gode indsigter, som har været til gode for programmerne,' skriver TV 2s redaktør på Korpset, Nikolaj Daugberg, i en mail.

'I forbindelse med produktionen har produktionsselskabet haft grundige snakke med Morten Schnedler Grundsøe, og intet har givet anledning til bekymring eller indikeret, at han ikke var egnet til at være instruktør i ’Korpset’. De sager, Ekstra Bladet nu har lagt frem, er nye for os, og det havde da været rart at have haft kendskab til dem forud for optagelserne, så vi kunne have haft dem med i vores overvejelser. Det var nu engang ikke tilfældet, og selvom det er trælse sager, er der intet i dem, der gør, at det ville være uforsvarligt at have Morten Schnedler Grundsøe som instruktør i ’Korpset’.