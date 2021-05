Ny kritik af DR-program: - Ærgerlig og unuanceret fremstilling

DR afviser kritik

Ekstra Bladet har forholdt 'Aftenshowet' kritikken og spurgt, hvorfor Camilla Rathcke ikke fik mulighed for at deltage i live i interviewet.

Lisbeth Langwadt, chef for 'Aftenshowet' i DR Medier, har ikke ønsket at stille op til interview, men besvarer i stedet en række spørgsmål på mail.

'Vi prioriterer ofte at lave båndede indspark, og det var tilfældet her. Pga. corona har vi masser af mennesker med igennem enten live eller båndet, så det er der intet usædvanligt i', skriver hun og fortsætter:

'Som vi har sagt tidligere, så var der interview med Lægeforeningen, som i indslaget fortæller, at de jo faktisk godt kan forstå, hvorfor nogle søger mod det alternative for at få lindring på senfølger af covid-19, men at de selvfølgelig generelt ikke kan anbefale behandlinger, der ikke har en dokumenteret effekt. Som vi tidligere har nævnt, så kunne man set i bakspejlet godt have spurgt direkte ind til Lægeforeningens og videnskabens syn på netop den behandling, Sarah Grünewald har fået, for at der ikke efterfølgende kan herske tvivl om dette.'

Er det normalt, at I ikke giver kilder det tilbud?

'Vi prioriterer ofte at lave båndede indspark, og det var tilfældet her. Pga. corona har vi masser af mennesker med igennem enten live eller båndet, så det er der intet usædvanligt i,' skriver hun og afviser, at man havde en snak med Sarah Grünewald om, hvorvidt en ekspert skulle være med live.

'Nej! Vi lader naturligvis aldrig gæster blande sig i det redaktionelle eller stille krav til, hvem der må være med og ikke være med. Så det er selvfølgelig heller ikke tilfældet her,' skriver Lisbeth Langwadt.

Det svarer DR ikke på:

Ekstra Bladet har efterfølgende sendt en række opfølgende spørgsmål til DR, der dog ikke ønsker at besvare dem. Man henviser i stedet til tidligere svar på andre spørgsmål.

- Hvorfor blev Camilla Ratchke ikke informeret om, at interviewet handlede om Sarah Grünewalds syn på alternativ behandling?

- Hvorfor blev hun kun bedt om at forhold til til alternativ behandling generelt - og ikke ud fra Sarahs synspunkt?

- Burde I - set i bakspejlet - have informeret Camilla Ratchke bedre inden interviewet?