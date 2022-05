Ny melding: Der er ikke flere, der skrider

Først blev tidligere rektor Mikkel Kjellberg fyret, og nu har Herlufsholm Skole og Kostskole mistet deres første medlem af bestyrelsen.

Det drejer sig om Noemi Katznelson, professor og centerleder ved Aalborg Universitet, der har fungeret som ungdoms- og trivselskyndig i skolens bestyrelse.

Hun har valgt at trække sig i kølvandet på TV 2's dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder'.

'Der er elevfortællinger og oplevelser, som i omfang og karakter fuldstændig overstiger det, tidligere sager havde indikeret,' skriver Katznelson i et debatindlæg i Altinget.

'Udsendelsen gør det klart for mig, at det, jeg tidligere har fået øje på, kun er toppen af et større isbjerg', skriver hun videre.

Leder efter ny profil

I en pressemeddelelse fra Herlufsholms bestyrelse fremgår det, at de allerede er i gang med en rekrutteringsproces, der skal sikre en ny profil til bestyrelsen, der kan bidrage til de afgørende kulturforandringer, som skolen ser ind i i den nærmeste fremtid.

'Jeg har modtaget Noemis ønske om udtræden med stor beklagelse og vil gerne takke hende for et rigtig godt samarbejde og mange gode bidrag til skolen. Bestyrelsen vil fortsat have stor fokus på fagligheden i forhold til elevtrivsel ved bl.a. at inddrage ekstern rådgivning og samarbejder', lyder det fra Torben von Lowzow i en pressemeddelelse.

'Vi vil gerne styrke bestyrelsen med et nyt bestyrelsesmedlem med stærke kompetencer inden for ledelse og uddannelse', siger han videre.

Noemi Katznelson er færdig i Herlufsholms bestyrelse. Foto: Stine Bidstrup

Over for Ekstra Bladet kan Torben von Lowzow bekræfte, at de allerede har påbegyndt en rekrutteringsproces, der skal sikre en profil, der kan bidrage til kulturforandringer.

- Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Noemi, siger Torben von Lowzow til Ekstra Bladet.

- Er der flere bestyrelsesmedlemmer på vej væk?

- Det kan jeg bekræfte, at der ikke er, siger Torben von Lowzow, der ikke ønsker at kommentere yderligere på bestyrelsesmedlemmets exit.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Noemi Katznelson, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer.