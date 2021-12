Ny millionsucces for TV 2-par

Det kører på skinner for 'Nybyggerne'-parret Ida Holm og Mads Taiki Pedersen, der i 2019 vandt et hus i TV 2-programmet.

Få måneder før sejren stiftede de virksomheden Taisho ApS, hvor de sælger plakater og japansk keramik, og det har indtil nu været en glimrende forretning for parret.

Firmaet har netop offentliggjort regnskab for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021, og her har de haft masser af grunde til at juble.

Bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række faste udgifter som blandt andet varekøb - lød i perioden på 1.721.469. Det er en fremgang på lidt mere end en halv million kroner i forhold til firmaets første regnskab - et regnskab, der dog dækkede 18 måneder.

'Vi er ganske godt tilfredse med resultatet,' skriver parret i en mail til Ekstra Bladet.

Et godt fundament

Det har krævet hårdt arbejde at opbygge en virksomhed, der har givet overskud fra start og tjener ganske pænt med penge. Det er dog ikke noget, der er gået ud over privatlivet, mener de.

'Vi har arbejdet rigtig meget i tre år for at skabe et godt fundament for vores virksomhed, men vi har samtidig fundet en god balance i vores 'work/life-balance'. Det har været enormt vigtigt for os, at vi har brændt for det, vi har lavet, og har haft det sjovt med det. Særligt fordi vi jo ikke kun er forretningspartnere, men også er kærester og familie', skriver de og fortsætter:

'Vi er glade for at kunne leve af det, vi brænder for. Det er i virkeligheden vores største succeskriterie hvad angår økonomi.'

Lønforhøjelse

Det fremgår af regnskabet, at der er udbetalt 1.279.537 kroner i løn til de to ansatte, der må formodes at være Ida og Mads selv.

Såfremt pengene er blevet fordelt lige mellem de to, svarer det til en månedsløn på 53.314 kroner til hver. Det beløb skal der betales almindelig indkomstskat af.

Efter lønnen er trukket fra, kommer Taisho ud med et overskud før skat på 364.630 kroner.

Efter regnskabets afslutning har der været gang i ansættelserne hos Taisho. Det fremgår af CVR-registeret, at firmaet nu har fire ansatte, og det bekræfter parret, der selv er to af de fire.

Ida Holm og Mads Taiki Pedersen ejer 100 procent af virksomheden gennem holdingselskabet Holm Taiki Holding ApS, hvor de råder over en egenkapital på 360.148 kroner.

Af det for nyligt offentliggjorte regnskab fremgår det, at der i alt bliver udbetalt 223.600 kroner i udbytte for regnskabsåret.

'Vi håber og forventer, at det igangværende regnskabsår som minimum holder samme niveau som seneste regnskabsår,' slutter parret, der i juli kunne glæde sig over at blive forældre for første gang.