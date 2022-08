Ny nummer 1: Han er den rigeste

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): I 'Game of Thrones' er det i særdeleshed familien Lannister, der kan grine hele vejen til banken.

Adskillige er de opgørelser, hvor familiens overhoved, Tywin, er strøget ind som nummer 1 på listen over de rigeste i Westeros.

Men 200 år tidligere, var sagen en helt anden.

Her var det nemlig Corlys Velaryon, der sad på guldet.

Rigmanden dukker op i 'House of the Dragon', hvor han portrætteres af af den britiske skuespiller Steve Toussaint, som Ekstra Bladet mødte til seriens europæiske forpremiere i Amsterdam.

- Når vi møder ham, er han den rigeste mand i Westeros. Han grundlagde sin formue på ni legendariske rejser, da han var meget yngre. Han opbyggede huset Velaryon, som var i en tilstand af tilbagegang, da han blev overhoved, siger Steve Toussaint.

Da serien starter kontrollerer Corlys Velaryon rigernes flåde, og halvdelen af flåden ejes af hans hus.

Steve Toussaint, som spiller den rigeste mand i Westeros, poserer på Jerntronen under den europæiske forpremiere på 'House of the Dragon'. Foto: Bart van der Putten

Dronningen, der aldrig har været

Corlys Velaryon er gift med prinsesse Rhaenys Velaryon, der er kongens kusine og kendt som 'dronningen, der aldrig har været'.

Tilnavnet har hun fået, fordi hun blev fravalgt til fordel for kong Viserys, da der tidligere skulle vælges en ny monark til den ledige trone.

- Det er enten Viserys eller Rhaenys, og riget vælger Viserys, fordi han er en mand. En kvinde kan ikke sidde på tronen, mener de, fortæller Steve Toussaint.

Drømmer om Jerntronen

- En af de ting, der motiverer Corleys, er det faktum, at han føler virkelig smerte og er såret over, at konen blev forbigået. Han føler, at hun er bedre rustet til at være monark end Viserys, som er en meget rar mand, men ikke en god konge, hvad Corlys angår.

Så selv om pengetanken bugner, er Corlys Velaryon ikke færdig med at rage til sig, når første sæson af 'House of the Dragon' snart har premiere.

- Meget af denne sæson handler om Corlys, der prøver at manøvrere enten sin kone op på tronen eller sin familie tættere på tronen gennem ægteskab eller andre ting. Så han er en meget ambitiøs mand.

Corlys Velaryon - spillet af Steve Toussaint - er her flankeret af sin kone, prinsesse Rhaenys Velaryon - spillet af Eve Best - og kong Viserys Targaryen - spillet af Paddy Considine. Til højre ses kongens nærmeste rådgiver, Otto Hightower - spillet af Rhys Ifans. Foto: HBO Max

