Ny sæson af 'Riget' får premiere på stor filmfestival

Når skuespillere og andet filmfolk samler sig til filmfestival i Venedig, kan de som de første opleve Lars von Triers længe ventede tredje sæson af 'Riget'.

Sæsonen har navnet 'Riget Exodus' og bliver det sidste kapitel i spøgelsesserien om Rigshospitalet.

Producer Louise Vesth kalder det 'virkelig fantastisk', at serien skal vises i Venedig.

- De viste 'Riget' i sin tid, og nu sluttes cirklen ved denne smukke festival. Venedig bliver den perfekte scene for verdenspremieren, siger hun i en pressemeddelelse.

Serien er til anledningen blevet klippet sammen til en fem timer lang film.

I Danmark forventes 'Riget Exodus' at få premiere i år, men datoen holdes hemmelig. Det sker først på streamingtjenesten Viaplay og siden på DR.

På programmet i Venedig er også en anden dansk serie og to danske dokumentarfilm. Det samme er to film, som er blevet til i samarbejde med danske filmfolk.

Det oplyser Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse.

- Det er historisk, at Danmark er så stærkt repræsenteret, siger Filminstituttets internationale chef, Jacob Neiiendam.

- Når så mange danske værker kommer i rampelyset, er det et udtryk for branchens evne til at opbygge og indgå stærke internationale samarbejder. Det er eftertragtet at arbejde med os, siger han videre.

Blandt de danske bidrag finder man jazzdokumentaren 'Music for Black Pigeons', som blandt andet filmskaber Jørgen Leth står bag.

Også instruktøren Nicolas Winding Refn er på programmet med tv-serien 'Copenhagen Cowboy', som er lavet for streaminggiganten Netflix, hvor den vises senere på året.

Kun en enkelt af de danske produktioner kan løbe med en pris i Venedig. Det er dokumentaren 'Innocence', der er instrueret af Guy Davidi.

Filmen er i spil til Orrizonti-prisen, som gives til film, der skaber æstetiske og udtryksmæssige nybrud.

'Innocence' er baseret på dagbøger fra unge israelere, der forsøgte at undgå værnepligt, men gav op og siden døde, mens de gjorde tjeneste.

De andre danske produktioner er ikke nomineret til priser, men bliver altså vist på festivalen, der i år løber fra 31. august til 10. september.

Venedig Filmfestival er verdens ældste og blandt de mest prestigefyldte. Den blev afholdt for første gang i 1932.