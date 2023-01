Ny 'skyggeløve': Investerer for nye penge i 'Løvens hule'

Pengene skal komme et sted fra, og når løverne investerer i små selskaber i 'Løvens hule', er der ofte andre personer indblandet, som man ikke ser på skærmen.

Udtrykket 'skyggeløve' lyder måske fordækt, men der er intet skjult i det - de toner bare ikke frem på skærmen i programmet.

Flere af løverne har gennem årene haft medinvestorer uden for skærmen, som også kaster penge i projekterne, og nu har Jesper Buch fået sig en ny makker på den front.

I den nye sæson af 'Løvens hule' investerer han gennem selskabet Viking Capital ApS, som han stiftede i september med Morten Larsen, som var med til at stifte madleveringstjenesten Hungry, som de begge tjente millioner på at sælge.

Det skriver Finans, ligesom det fremgår af det offentlige cvr-register.

Selskabet har allerede foretaget to investeringer, som er gået til Din Camp ApS, der laver sommercamps for familier, og til Dawn Designs, som laver miljøvenligt sengetøj.

Over for Finans har Morten Larsen uddybet tankerne bag Viking Capital.

- 'Løvens hule' er selvfølgelig interessant for os, men vi vil også investere uden for programmet, når vi støder på spændende iværksættervirksomheder. De skal have bevist, at konceptet kan rulles ud, og at der er en omsætning, men vi synes, at der mangler investorer, som tør satse på små selskaber i det tidlige stadie. Det er det, vi gør nu med Viking Capital.

