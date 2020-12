Ny stjerne deler ærligt billede: 'Spist af akne'

'Der er meget store problemer i livet, det er jeg klar over, men jeg vil måske dele den her lille sandhed for at føle mig stærkere, måske for at kunne acceptere mig selv bedre,' skriver The Undoing-stjernen

Hun er brudt gennem lydmuren, efter HBO-serien The Undoing er blevet et kæmpe hit. Her spiller italienske Matilda De Angelis rollen som Elena Alves, der brutalt bliver slået ihjel.

På Instagram har den nye stjerne nu delt ærligt billede, hvor hun åbner op om den tabubelagte hudsygdom akne.

'Der er ændringer, som vi acceptere i vores liv og med dem opfattelse af os selv og verden omkring os. Paradoksale ting sker i livet, gør de ikke? Nå, for mig, at være en skuespillere og arbejde med et ansigt, der bliver spist af akne, er en af dem,' siger 25-årige Matilda De Angelis.

Susanne Bier på toppen: Kan godt være lidt hårdt og ensomt

Til billedet skriver hun videre, at det ofte har ramt hende på selvtilliden. Men at der samtidig findes større problemer i verden.

'Der er meget store problemer i livet, det er jeg klar over, men jeg vil måske dele den her lille sandhed for at føle mig stærkere, måske for at kunne acceptere mig selv bedre. Vores frygt kan paralysere os, eller den kan give os stor styrke, det er op til os at vælge en sti.'

I skrivende stund arbejder Matilda De Angelis på en store film; 'Across the River and Into the Trees'. Her skal hun blandt andet spille sammen med Liev Schreiber og Josh Hutchingson,

