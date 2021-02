Ny streaming-gigant afslører prisen

ViacomCBS har bekræftet prisen for den danske udgave af streamingtjenesten Paramount+

Streamingtjenesten Paramount+ kommer til at koste 59 kroner pr. måned, når den lanceres i Danmark 25. marts. Det bekræfter underholdningsgiganten bag tjenesten, ViacomCBS.

Lanceringen vil blive ledsaget af en ny mobil-app og blandt andet følgende eksklusive premierer:

'Two Weeks to Live' - med Maisie Williams

Indie-komedien 'Everyone is Doing Great' - skrevet og instrueret af James Lafferty og Stephen Colletti fra 'One Tree Hill', som også spiller med i serien

De første to sæsoner af Jordan Peeles 'The Twilight Zone'

Den europæiske action-thriller 'Mirage'

Det mexicanske sci-fi-mysterie 'Dani Who?'

Sæson 1 og 2 af krimidramaet 'The Coroner'

Opgiver danske biografer

Blandt andet danske MiniCosmos står bag anden sæson af 'Hunden Ib', som produceres eksklusivt til Paramount+. Der er dermed tale om tjenestens første egenproduktion i Norden. Pr-foto

I løbet 2021 vil der i alt blive tilføjet i omegnen af 6000 film og serieafsnit. Af fremtidigt indhold, der er bekræftet, kan nævnes:

'The Man Who Fell to Earth' - med Chiwetel Ejiofor, baseret på Walter Tevis bog af samme navn og den ikoniske film fra 1976 med David Bowie i hovedrollen

'Mayor of Kingstown'

'Lioness'

'The Offer' - en serie om skabelsen af 'The Godfather'

'Guilty Party' - med Kate Beckinsale produceret af CBS Studios

'The Harper House'

'Halo'

'Y:1883' - der er en forløber til serien Yellowstone

Streamingtjenesten vil være tilgængelig på ParamountPlus.com og via en ny app til mobiltelefoner og fjernsyn.

