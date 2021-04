Til august har Søren Dyrhøj arbejdet for Lego i 24 år. Han står bag 160 modeller - flere af dem er blevet Lego-flagskibe. Her kan du blive klogere på den nye 'Lego Masters'-dommer

De er svinedyre, har et utal af klodser og bygges af Lego-entusiaster verden over. Søren Dyrhøj, der for tiden kan opleves på TV 2 i 'Lego Masters', står bag flere af Legos mest berømte modeller.