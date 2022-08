Ny TV 2-kendis: Konkurser, tvangsopløsninger og karantæne

Ekstra Bladet kunne mandag aften fortælle, hvordan Morten Schnedler Grundsøe har haft flere møgsager efter rejser, han har arrangeret.

Det er ikke kun som ekspeditionsleder, at den nye instruktør i TV 2-programmet 'Korpset' flere gange har fejlet.

Hvem er han?

Heller ikke hans evner til virksomhedsdrift er i topklasse. Et kig i det offentlige virksomhedsregister viser, at den 45-årige fynbo har en fortid med en række konkurser og tvangsopløsninger, og dykker man yderligere ned i dem, viser der sig en række problematiske forhold.

Så sent som tirsdag 23. august 2022 mistede han sin sidste virksomhed, HR-Online ApS. Selskabet blev her sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen, fordi Morten Schnedler Grundsøe ikke havde afleveret regnskab for 2021, bekræfter styrelsen over for Ekstra Bladet.

HR-Online ApS stiftede han i 2017, og efter et første regnskabsår med underskud på 192.250 kroner, var der stort set ikke aktivitet i selskabet i 2019 og 2020. På grund af det manglende regnskab er det ikke til at se, hvilken aktivitet der var sidste år.

Seneste offentliggjorte regnskab viste en negativ egenkapital på 161.989 kroner. Af ledelsesberetningen fremgår det, at han havde planer om at 'inaktivere virksomheden snarest'.

Grundsøes firma

Idømt konkurskarantæne

Skifteretten i Odense skal inden længe udpege en advokat, der skal undersøge situationen i HR-Online ApS nærmere. Men den proces kender Morten Schnedler Grundsøe allerede yderst godt.

Det har han nemlig prøvet masser af gange.

Blandt andet har han haft selskabet BIGICE S.M.B.A., der blev drevet så dårligt og i strid med loven, at Morten Schnedler Grundsøe blev idømt konkurskarantæne for det. Det fremgår af en kendelse afsagt 3. maj 2018 i Retten i Odense, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Konkurskarantænen løb i tre år - altså frem til maj 2021. Godt to måneder efter udløb blev Morten Schnedler Grundsøe igen indsat som direktør i selskabet HR-Online ApS, som altså nu er ved at blive lukket ned.

Ulovlige overførsler og private udgifter

Af kendelsen fremgår det, at kurator i løbet af sin undersøgelse af konkursen af BIGICE S.M.B.A. fandt frem til en række ting, der var i strid med loven.

Ifølge kurator viste der sig ved nærmere gennemgang, at BIGICE S.M.B.A. skyldte Skat 1.864.842,27 kroner, og at der var taget 'et ulovligt anpartshaverlån i størrelsesordenen kr. 866.000 netto'.

Ligeledes har kurator påtalt et lejemål på en ejendom, som Morten Schnedler Grundsøe selv ejede. Ejendommen udlejede han til virksomheden og lod den betale for indretning, inden han personligt solgte ejendommen igen med fortjeneste.

Desuden holdt Morten Schnedler Grundsøe en række aktiver skjult, da arbejdet med tvangsopløsningen gik i gang. Det blev først oplyst, efter revisor havde noteret, at der burde have været flere aktiver. Det viste sig ifølge kurator, at Morten Schnedler Grundsøe havde brugt midlerne i sine andre selskaber.

'(...) der har været en sammenblanding af selskabsmidler og private, idet selskabet har afholdt en række private udgifter for Morten Schnedler Grundsøe, ligesom en række betalinger og kontanthævninger er udokumenterede, hvilket udgør ulovlige anpartshaverlån iht. selskabslovens paragraf 210,' skriver kurator blandt andet.

Kort og godt kom han frem til, at der var grund til at pålægge konkurskarantæne. Morten Schnedler Grundsøe svarede ikke selv i sagen.

Kurator skriver desuden, at han har 'orienteret Fyns Politi om en række forhold, der muligvis kan danne grundlag for politimæssig efterforskning'.

Det har endnu ikke været muligt at få be- eller afkræftet, hvorvidt Fyns Politi valgte at gå ind i sagen på opfordring fra kurator.

'Lærer af mine fejl'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Morten Schnedler Grundsøe, der har indset, at virksomhedsdrift ikke er noget for ham, da vi spørger, om han er færdig med at drive selskaber i Danmark.

- Ja, det har jeg sådan set ikke gjort lang tid. Jeg er typen, der tager udfordringer op og accepterer, at det ikke altid er sikkert, at man kommer hele vejen igennem. Og sådan ... altså ... man tager en kalkuleret risiko, og det bliver man nødt til, når man begiver sig ud i ukendt territorium.

- En gang imellem går det ikke godt, og det har jeg ligesom taget til ... det er jo vigtigt, når man kaster sig ud i ting, at man lærer af de fejl, man begår, og der har jeg fundet ud af, at det passer jeg ikke til, siger Morten Schnedler Grundsøe til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har pr. sms efterfølgende spurgt ham nærmere ind til den omtalte konkurs i artiklen. Han har dog ikke besvaret spørgsmålene.

TV 2 om Grundsøe