Ny udmelding: - Det er et tilfælde

Formanden for Herlufsholm fortæller, at redegørelsen sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvori det fremgår, at bestyrelsen har tillid til ledelsen, ikke har noget med dokumentaren at gøre

Trods afsløringer af vold og seksuelle krænkelser i TV 2-dokumentar havde formanden for Herlufsholm, Torben von Lowzow, fortsat tillid til den tidligere rektor Mikkel Kjellberg, umiddelbart efter han havde set dokumentaren.

Det fremgår af en redegørelse sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet, der fører tilsyn med landets privatskoler, skriver TV 2.

'Bestyrelsen har på det foreliggende grundlag ingen anledning til at betvivle, at skoleledelsen leder skolen på ordentlig vis, herunder med et skarpt fokus på elevtrivsel,' stod der i den supplerende redegørelse.

29. april så Torben von Lowzow dokumentaren - 3. maj blev redegørelsen sendt - 5. maj så resten af bestyrelsen dokumentaren - og 7. maj blev rektor Mikkel Kjellberg fyret.

Ekstra Bladet forsøgte onsdag at komme i tale med Mikkel Kjellberg.

Det er et tilfælde

Over for Ekstra Bladet gør Torben von Lowzow det meget klart og tydeligt, at redegørelsen er sendt og besvaret på et foreliggende grundlag, og at det er et tilfælde, at redegørelsen ramler sammen med dokumentaren.

- Jeg ser udsendelsen på en lille pc sammen med en anden medarbejder. Det er kun mig fra bestyrelsen, der ser udsendelsen d 29. april og bestyrelsen ser den først, når den får premiere 5. maj. Derfor kan vi ikke diskutere dokumentaren eller træffe en beslutning på vegne af bestyrelsen, siger Torben von Lowzow og tilføjer:

- Vi skal svare STUK på et tidligere fremsendt brev 3. maj. Der står i det brev, at det er på det foreliggende grundlag, at vi har tillid til skoleledelsen.

- Men før I sender redegørelsen ud, fortæller du så ikke de resterende bestyrelsesmedlemmer, hvad dokumentaren indeholder?

- Jeg har set udsendelsen, og jeg har orienteret bestyrelsen, men bestyrelsen har ikke set udsendelsen og har derfor ikke kunnet behandle den. Vi er kede af det, der fremvises i dokumentaren, men vi kan ikke melde noget ud, før vi har taget en beslutning i bestyrelsen.

- Men du betvivler ikke ledelsen, når du ser dokumentaren 29. april?

- Vi svarer i brevet 3. maj, at vi på det foreliggende grundlag har tillid til bestyrelsen, siger Torben von Lowzow.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rektor Mikkel Kjellberg har ledet kostskolen Herlufsholm siden 2019. Han blev fyret 7. maj 2022 efter afsløringer fra TV 2's dokumentar. Foto:Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

- Hvad er det foreliggende grundlag?

- At jeg har set dokumentaren, og bestyrelsen ikke har haft mulighed for at behandle og tage stilling til den. Beslutningen vi tog lørdag morgen (fyring af tidligere rektor Mikkel Kjellberg,red.) har store konsekvenser ikke mindst for den daglige drift af skolen, hvor vi er ansvarlige for 600 elever. Det gør man ikke uden en grundig diskussion og overvejelser.

- Kunne I så ikke have formuleret jer anderledes i redegørelsen, hvis det kun er på det foreliggende grundlag, at I har tillid?

- Man kan altid formulere sig anderledes. Vi bekræftede 3 maj., at vi på det foreliggende grundlag havde tillid.