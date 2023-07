Ny udvikling: Hovedperson i BBC-sag afviser pure

Skandalesagen mod en unavngiven BBC-vært bragt i det britiske medie The Sun er 'vrøvl', og har 'ingen sandhed i sig', siger en advokat, der repræsenterer den unge person, der angiveligt var ofret i sagen.

Det skriver BBC News mandag aften.

The Sun bragte fredag en historie om, at en ukendt BBC-vært har betalt over 35.000 pund - svarende til 300.000 kroner - efter at have modtaget seksuelle billeder fra en person, der var 17 år, da udvekslingen startede.

Det var moren til den unge person, der stod frem i The Sun og fortalte historien.

Ifølge avisens historie klagede familien til den unge person til BBC i maj. Familiens udsagn er, at den herefter blev forundret over at se, at tv-værten stadig var på skærmen. Derfor gik familien til The Sun.

Men ifølge den unge persons advokat sendte den unge en afvisning til The Sun fredag aften, der beskrev, at der ingen sandhed var i historien. Men artiklen blev bragt alligevel.

Annonce:

Den unge persons advokat har sendt et brev til BBC.

- For at undgå tvivl har der ikke fundet noget upassende eller ulovligt sted mellem vores klient og BBC-personligheden, og beskyldningerne rapporteret i avisen The Sun er vrøvl, skriver advokaten.

En talsmand fra The Sun har sagt til BBC, at The Sun har ”rapporteret en historie om to meget bekymrede forældre, der har indgivet en klage til BBC”, og at den klage ikke blev behandlet af BBC.

Talsmanden understreger, at The Sun har set beviser, der understøtter deres bekymringer, og det er op til BBC at undersøge videre.

BBC skriver, at BBC News ikke kender identiteten på den unge person og ikke har talt direkte med personen.

Det fremgår heller ikke af BBC's artikel, hvem advokaten, mediet citerer, er, andet end at det er 'den unge persons advokat'.

Søndag skrev BBC på sin hjemmeside, at tv-stationen har suspenderet den ukendte BBC-vært i sagen og er i kontakt med politiet.

Annonce:

I en intern mail sendt til medarbejderne på BBC skrev tv-stationens generaldirektør, Tim Davie, at han var i kontakt med familien, som The Sun har talt med.

- Jeg vil gerne forsikre jer om, at vi arbejder hurtigt på at fastslå fakta og for at sikre, at disse sager håndteres retfærdigt og med omhu - herunder med eksterne myndigheder, hvor det er relevant, skrev han.

The Sun skriver mandag aften, at moren og stedfaren til den unge hovedperson står ved deres historie, som den først blev udlagt til The Sun i weekenden.