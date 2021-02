Ny vært på DR-succes: - Et modigt valg

I årevis har seerne kunnet nyde den kammeratlige tone mellem livsstilsekspert Flemming Møldrup og vært Mads Steffensen i 'Kender du typen' på DR.

Nu er Mads Steffensens afløser til værtsrollen på det populære program fundet, og det glæder Flemming Møldrup, at valget er faldet på Anna Lin.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg glæder mig vildt meget. Jeg har fulgt hende lidt på DR, og hun er jo super dygtig. Jeg synes også, at det at turde at ungdomificere programmet er et ret godt valg, siger han.

Anne Glad og Flemming Møldrup får selskab af Anna Lin i 'Kender du typen'. Foto: DR

Nu er afløseren fundet: Hun erstatter Mads Steffensen

Privat er han og Mads Steffensen gode venner, men han ærgrer sig ikke over, at det professionelle samarbejde på 'Kender du typen' er nået til vejs ende.

- Mads og jeg har en god kemi - den har vi bare uden for skærmen nu i stedet for på skærmen. Det bliver godt med Anna Lin, de er jo to helt forskellige typer, så programmet bliver noget helt nyt, siger han og fortsætter:

- Man skal jo også turde forny et program, som har kørt så mange år, og jeg synes, hun er et modigt valg. Hun er ikke klassisk 'Kender du typen'.

Kære 'Sara & Monopolet'/'Mads & A-holdet

Foruden Flemming Møldrup og Anna Lin medvirker livstilsekspert Anne Glad i programmet.

Hun glæder sig også til det nye samarbejde.

'Jeg synes Anna Lin er vildt dygtig og virkelig godt selskab, så jeg glæder mig. Jeg mødte hende første gang, da Ultra Nyt fik UNICEF-prisen i 2019 og har holdt øje med hende siden', skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

Anna Lin er kendt som vært på 'Ultra Nyt' på DR Ultra, ligesom hun også er vært på årets MGP for børn.

Optagelserne til en ny sæson af 'Kender du typen' starter i løbet af de næste par uger, lyder det fra DR.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Mads Steffensen, men uden held.