Ny vært på populært DR-program

DR-journalisten Issa Mahmoud Jeppesen skifter snart æteren ud med skærmen.

Fredag debuterer han nemlig som ny, fast vært på nyhedsmagasinet 'Deadline'.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

- At sætte sig i værtsstolen i DR-byens studie 12 er et privilegie og en drøm, der går i opfyldelse, tilføjer Issa Mahmoud Jeppesen i pressemeddelelsen.

Ifølge chefen på 'Deadline', Nikolai Thyssen, står programmet over for en udvikling, og den skal Issa Mahmoud Jeppesen være med til.

- 'Deadline' skal være magtkritisk og oplysende og skal aften efter aften være så spektakulært, at seerne aktivt vælger at tænde for DRTV for at blive klogere på den vanvittige verden, vi lever i, siger Nikolai Thyssen i pressemeddelelse.

Var vikar

Issa Mahmoud Jeppesen kommer fra et værtsjob på P1's politiske magasin 'Slotsholmen', men han kender allerede godt til 'Deadline'.

Sidste sommer vikarierede han nemlig på programmet.

Den faste værtstjans på 'Deadline' er blevet ledig, efter at Steen Nørskov samtidig stopper efter tre år på posten.

Han fortsætter dog som journalist på programmet, som sendes på DRTV.

Med debuten til Issa Mahmoud Jeppesen og afskeden til Steen Nørskov fuldendes værtskorpset på 'Deadline' af Lotte Folke Kaarsholm, Jacob Rosenkrands og Niels Krause-Kjær.