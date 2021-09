Ny 'X Factor'-dommer afsløret

TV 2 har rystet posen en smule for den kommende sæson af 'X Factor'.

Der er nemlig kommet ny dommer.

I den nye sæson kan man derfor se sangerinden Kwamie Liv som dommer i det populære tv-program.

Selv om der kommer nyt blod til, er noget dog stadig ved det gamle.

Den nye kvinde i midten bliver Kwamie Liv. Hun erstatter kollegaen Oh Land, der for langt tid siden meldte ud, at hun ikke var interesseret i at fortsætte i den varme stol. Foto: Ritzau Scanpix

Thomas Blachman fortsætter - naturligvis - som dommer i programmet, og Sofie Linde fortsætter i rollen som vært.

Desuden har den kageglade, jyske dj Martin Jensen fået kontrakten forlænget.

Han har tidligere udtalt, at han var meget i tvivl om, hvorvidt han ville tage endnu en tur i manegen, men han har øjensynligt besluttet sig for at fortsætte samarbejdet med TV 2 og dermed også sit had/kærlighedsforhold til talentshow-veteranen Blachman.

Kwamie Liv har blandt andet været med i TV 2-programmet '10 år på Toppen af Poppen'. Foto: Philip Davali

36-årige Kwamie Liv står bag numre som '17', 'Lost in the Girl' og 'New Boo'.

- Jeg kender følelsen af at have en passion og en drøm. Jeg ser frem til at dele ud af de erfaringer, jeg har gjort mig som sanger og sangskriver og ikke mindst som menneske, siger Kwamie Liv i en pressemeddelelse fra TV 2.

Hun ser allerede nu frem til at finde næste musikalske spire, som kan kalde sig for vinder af 'X Factor' 2022.

- At dele deres håb og sårbarhed med seerne derhjemme og at være med til at formidle deres talent så godt, som jeg overhovedet kan, bliver en stor oplevelse, lyder det fra Kwamie Liv.

Seere genkender måske Kwamie Liv fra 'Toppen af poppen', men fra januar 2022 indtager sangerinden tv-skærmene i bedste sendetid fredag efter fredag.

15. sæson af programmet får premiere på TV 2 i januar 2022.

