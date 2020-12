'Nybygger'-par jubler: Venter barn til foråret

Trine og Mikkel fra årets sæson af 'Nybyggerne' har tidligere mistet to børn under graviditeten. Nu er Trine gravid igen

I årets sæson af 'Nybyggerne' på TV2 stiftede seerne bekendtskab med pædagog-parret Trine, 34, og Mikkel, 31, og selvom de ikke løb med sejren og huset til 2,6 millioner kroner, har programmet alligevel ført gode ting med sig.

I et opslag på Instagram fortæller Trine, at det rejsegavekort, de vandt i programmet, er blevet brugt på en lidt anden slags rejse. De 20.000 kroner er nemlig i stedet gået til fertilitetsbehandling, og nu er hun gravid.

'Vi har allerede brugt pengene på en lidt anden slags rejse. En fertilitetsrejse og en rejse, der forhåbenligt vil vare ved for livet og skabe mere glæde end vi kan drømme om. Sidst på foråret bliver Saga nemlig storesøster', skriver hun i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller parret, at den glædelige nyhed dog også kommer med en god portion nervøsitet. De har tidligere mistet to børn under graviditeten, og det fylder meget for dem denne gang.

- Vi er enormt glade, men vi kommer ikke uden om, at vi også er nervøse og forsøger at tage en dag ad gangen, siger Trine, og Mikkel tilføjer:

- Vi har prøvet før, hvor det er gået galt. Det er ikke en selvfølge, at alt går efter bogen for os. Men vi øver os i at tænke, at nu skal alt gå godt.

Trine er nu halvvejs i graviditeten, og hun fortæller, at offentliggørelsen af graviditeten har været en del af processen i at turde tro på det.

- Der er nogle milepæle, man skal igennem, hvor man bliver tjekket til scanninger, og det er en af grundene til, at vi er ikke kommet ud med det før. Vi overvejede selvfølgelig, om det kunne lade sig gøre at skjule maven til finalen i 'Nybyggerne', men det gik heldigvis, siger hun.

Stor nyhed efter milliongevinst: - Hun græd og sagde ja

Afbræk

For Trine og Mikkel var det at deltage i 'Nybyggerne' et tiltænkt afbræk i processen med at bearbejde sorgen.

- Vi gør, hvad vi kan for, at vi føler os trygge, og vi køber ekstra scanninger, hvis en af os er utryg. De første tre måneder har været enormt lange, og frygten har fyldt meget, fordi jeg også havde en spontan abort i foråret. Men 'nybyggerne' har hjulpet med en form for virkelighedsflugt, og folk har været så søde til at skrive til efterfølgende. Det har været et godt afbræk, siger Trine.

Vinder milliongevinst i TV2-program

Trine og Mikkel er i forvejen forældre til datteren Saga på fire år, og hun ved godt, at hun skal være storesøster.

- Hun går og glæder sig og har gjort det lige så lang tid som os. Det gør også, at vi kan glemme, hvad vi har været igennem, og tænke, at nu skal det gå godt, siger Mikkel og tilføjer:

- Hun skal have oplevelsen af at glæde sig, og hvis det ikke går galt, så har hun fået den største oplevelse i lang tid, og det fortjener hun. Hvis det går galt, og vi bliver kede af det, så har hun været med hele vejen.

Det var 25-årige Sunnvá og 32-årige Martin, der vandt årets udgave af 'Nybyggerne'. Præmien er et hus til en værdi af 2,6 millioner kroner, men der venter nogle finansielle tømmermænd efter sejren, som du kan læse mere om her (+).