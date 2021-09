'Nybyggerne'-par: Det kom bag på os

I årets 'Nybyggerne' kæmper deltagerne endnu engang i disciplinerne håndværk og indretning for at vinde Danmarks største tv-præmie; et hus til en værdi af 2,8 millioner kroner.

Et af de par, der dyster i TV 2-succesen, er Line og Benjamin, der til daglig bor og studerer i Aarhus.

Som det eneste af sæsonens fire par har kæresteparret, der begge har rødder i det sønderjyske, dog absolut ingen håndværksmæssig erfaring.

- Vi synes bare, det er spændende at følge med i programmet, og vi har set de tidligere sæsoner. Og så kan vi godt lide at have nogle små projekter og at udfordre os selv, så vi så det som en udfordring, fortæller Benjamin, da Ekstra Bladet fanger ham og Line over telefonen forud for premieren.

- Jeg sagde til Benjamin, sidste gang det blev vist, at hvis det nogensinde kom til Sønderjylland, så skulle vi bare bare melde os til. Så det var jo oplagt, da det kom til at ligge i Sønderborg. Så havde han ikke rigtig noget valg, siger Line.

Line og Benjamin bor i Aarhus, men har en drøm om at flytte tilbage til rødderne i Sønderjylland. Foto: André Blinkilde/TV 2

Forberedte sig ikke

Den manglende erfaring skræmte dog ikke Line og Benjamin.

Det fik dem heller ikke til at smide alt, hvad de havde i hænderne, da det så gik op for dem, at de var kommet med i programmet.

- Vi kastede os bare ud i det. Vi har en rimelig travl hverdag med skole og arbejde, og så bruger vi også begge to en del tid på fodbold, så vi havde ikke tid til de store forberedelser, inden vi gik i gang, siger Benjamin, og Line supplerer:

- Vi er begge to nogle meget spontane mennesker, så det der med at forberede en helt masse, det ligger ikke så naturligt til os. Vi tager det bare, som det kommer.

For Line og Benjamin betyder naturen meget, og det skinner også igennem i deres indretning i 'Nybyggerne'. Her er de på ferie i Norge. Foto: Privat

Derfor kom det også som en overraskelse for parret, hvor vanskelig en udfordring de pludselig stod i.

- Jeg tror, det kom bag på alle par, hvor meget arbejde der er i det, men nok især os, fordi vi ikke har nogen som helst erfaring, siger Benjamin.

- Vi gik ind til alle opgaver som to store spørgsmålstegn, men så var det bare at tage et skridt ad gangen. Efterfølgende er der da noget, vi kigger tilbage på med lidt pinlighed, men det hele er jo en læringsproces, og vores kurve var nok ret stejl, siger Line.

I aftenens premiereafsnit skal de fire par prøve kræfter med soveværelset, og hvordan det går, kan du følge på TV 2 onsdag klokken 20 og på TV 2 Play.

