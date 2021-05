'Nybyggerne'-par har solgt huset: Nyt eventyr venter

Under optagelserne til TV 2-programmet 'Nybyggerne' sidste år, forelskede Malene og Christian Lauritsen sig hovedkulds i byen Silkeborg.

Allerede inden det blev afgjort, hvem der løb med sejren, valgte Malene og Christian at sætte deres ejendom på Møn til salg, da de var fast besluttede på, at fremtiden skulle foregå i det jyske.

Desværre for parret blev det ikke dem, der vandt huset ved Silkeborg tilbage i november, men nu er deres hus på Møn solgt, og et nyt kapitel venter.

- Vi er simpelthen så glade, fordi det betyder, at vi nu skal ud på NYE EVENTYR, og er der noget, vi elsker, er det nye eventyr, skriver parret på deres fælles Instagram-profil.

- Vi er i fuld gang med at lede efter en byggegrund i Silkeborg-området. Vi har planer om et træhus, hvor vi vil lave alt indvendigt selv. Så det bliver let et nyt 'Nybyggerne'-projekt, fortæller Malene til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi skal allerede flytte fra Møn 1. juli, så vi er optimistiske og håber på, at vi kan nå at finde en grund inden. Og så finde nogle beboelsespavilloner på grunden, indtil vi får tegnet vores eget hus. Vi har heldigvis allerede noget i kikkerten.

'Nybyggerne'-reunion

Malene erkender, at det ikke har været en nem beslutning at flytte fra Møn, fordi både de og deres børn har gode minder der. De glæder sig dog over at komme tættere på de jyske 'Nybyggerne'-par.

- Selvom det var svært at sælge huset, var vi slet ikke i tvivl om, at vi skal til Silkeborg. Og vi glæder os til at komme tæt på Sunnva og Martin samt Trine og Mikkel. 'Nybyggerne' bliver næsten samlet igen, fortæller Malene og tilføjer:

- Børnene har haft det lidt ambivalent med flytningen, fordi de har deres venner her. Men vi har taget en god snak om det, og nu ser de også positivt på at møde nye venner.

Christian og Malene har børnene Coco og Nimbus sammen, mens Malene også har tvillingerne Oscar og Elliott fra et tidligere forhold.

Sunnva og Martin vandt 'Nybyggerne' i 2020 og et hus ved Silkeborg til 2,6 millioner. Det er dog langtfra gratis at vinde en milliongevinst, da gevinsten bliver beskattet.