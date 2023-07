Nye anklager mod BBC-vært

Endnu en ung person står frem og fortæller om ubehagelige oplevelser med en fortsat unavngivet, suspenderet BBC-vært.

Sidste uge blev den kendte vært flået af skærmen efter anklager om, at han skulle have betalt en teenager for at sende ham flere billeder af seksuel karakter.

Nu står en 20-årig frem og fortæller, at vedkommende har modtaget voldelige og truende beskeder fra samme vært.

Det skriver BBC selv.

Korrespondancen er foregået på en datingside, hvor den 20-årige følte sig presset til at skulle mødes med værten. Da vedkommende så nægtede, blev værten truende og voldelig i sine beskeder.

Sidenhen rykkede beskederne over på andre sociale platforme.

BBC har set og verificeret beskederne - og har forsøgt at kontakte værten gennem advokaten, der ikke har ønsket at vende tilbage.

Annonce:

Ser på det med alvor

Sidste uge kunne blandt andet The Sun og BBC afsløre, at den kendte vært var blevet suspenderet, efter en 17-årig anklagede ham for at have betalt flere tusinde pund for at sende ham billeder.

Sagen er kommet frem i offentligheden, efter teenagerens mor har valgt at fortælle sin historie til The Sun. 19. maj valgte hun at klage til BBC over værten, men ifølge teenagerens mor er der intet blevet gjort siden.

Ifølge moren har sagen haft store konsekvenser for teenageren, der i tiden efter episoderne med tv-værten har udviklet et stofmisbrug.

- Når jeg ser ham på tv, får jeg kvalme. Jeg bebrejder denne BBC-mand for at ødelægge mit barns liv. Han har taget mit barns uskyld og givet mit barn penge, så mit barn kunne købe stoffer, som potentielt kunne være dræbende, lyder det fra moren, der er anonym, i et interview med mediet.

Hos BBC siger en talsperson, at de ser på anklagerne med stor alvor.

'Vi ser på alle anklager med stor alvor, og vi har flere processer i gang for at handle på dem,' lyder det.

Dog har BBC sat deres egen undersøgelse på pause, mens politiet undersøger sagen.