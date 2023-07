Nye billeder vækker opsigt

Tiderne har ændret sig, siden tegnefilmen 'Snehvide og de syv små dværge' havde premiere helt tilbage i 1937.

Siden da er der i de senere år kommet øget fokus på at hylde diversitet og ikke fremme alt for stereotype skildringer af minoriteter, som ser anderledes ud end flertallet.

Derfor har Disney da også gentænkt konceptet fra den gamle tegnefilm i forbindelse med, at de har lavet en genindspilning på film af 'Snehvide' - nu med virkelige mennesker i virkelige omgivelser og altså hverken tegnet eller animeret.

Den kommer nemlig i en mere moderne indpakning konstrueret ud fra tidsånden, og de første billeder derfra er netop frigivet hos den amerikanske udgave af Daily Mail.

Og billederne vækker opsigt. Det skriver norske Dagbladet.

Daily Mail US stiller i et opslag på Twitter således selv spørgsmålstegn ved det, de ser.

'Snehvide og de syv ... politisk korrekte venner?', skriver medíet således.

Og det er der en årsag til.

Snehvide-filmen bliver således langt fra, som man måske kunne have forestillet sig. Tværtimod.

I hovedrollen ses amerikanske Rachel Zegler, 22, der har latinamerikanske rødder og dermed er mørkere i huden end den Snehvide, vi kender fra tegnefilmen.

Men det er ikke det faktum, der har fået folk op af stolene. Det er derimod, at der blandt 'de syv dværge' kun er én dværg i castet. De resterende personer er på størrelse med Snehvide selv.

Disney har således besluttet, at filmen ikke skal have fokus på dværge, men derimod 'magiske væsner'.

Disney selv har tidligere forklaret sig desangående:

- For at undgå at forstærke stereotyper fra den originale tegnefilm, har vi en anden tilgang med de syv karakterer - i samråd med folk, der er dværge, lød det som svar på nylig kritik fra en af verdens mest kendte dvræge.

Peter Dinklage i en scene i 'Game of Thrones' overfor Sophie Turner. Foto: Helen Sloan/Ritzau Scanpix

Han hedder Peter Dinklage og er berømt for sin rolle i 'Game of Thrones'.

Han var i podcasten 'WTF' ifølge Dagbladet oprindeligt ude og påpege en dobbeltmoral hos Disney, som så siden sadlede om.

- Jeg blev lidt slået ud, da Disney stolt castede en latinamerikansk skuespiller som Snehvide, og samtidig skal fortælle historien om Snehvide og de syv dværge. Det giver ingen mening. Du er progressiv på den ene side, men på den anden side laver du stadig den forbandede bagvendte historie om dværge, der bor i en hule sammen.

'Snow White', som den kommer til at hedde på originalsporget, får efter planen premiere i marts 2024.