Nye detaljer: - Hun tog sig til maven og faldt bagover

Hun havde ansvaret

Det var den 24-årige våbeninspektør Hannah Gutierrez-Reed, der var ansvarlig for håndteringen af våben på settet til westernfilmen.

Det fremgår af retsdokumenter ifølge AP.

Pistolen var en ud af tre pistoler, som våbeninspektør Hannah Gutierrez-Reed havde sat frem i forbindelse med en scenen. Hun overdrog pistolen til politiet med det samme, da de ankom til ulykkesstedet.

Ny i job

Hannah Guiterrez-Reed var forholdvis ny i jobbet som våbeninspektør, da hun blev tildelt ansvaret på 'Rust'. For nylig har hun italesat, at hun var meget usikker på sig selv i rollen som våbeninspektør, fordi hun kun har medvirket på én stor film - nemlig westernfilmen 'The Old Way'.

I podcasten 'Voices of the West' fortæller Gutierrez-Reed, der er datter af den kendte våbeninspektør Thell Reed, at hun var meget nervøs forud for det første job på filmen 'The Old Way', og at hun ikke vidste, om hun var klar til det store ansvar endnu.

- Det var virkelig en badass måde at starte en forhåbentlig lang og sej karriere på. Jeg er lige blevet færdig med at arbejde på 'The Old Way' med Nicolas Cage. Det var hans første western, siger hun og fortsætter:

- Du ved. Det var mit første job som våbeninspektør. Jeg var virkelig nervøs over det til at starte med, og jeg var lige ved ikke at tage jobbet, fordi jeg ikke var sikker på, om jeg var klar. Men da jeg så gjorde det, så gik det meget problemfrit, siger Hannah Gutierrez-Reed videre i podcasten.