Nyhedschef hos TV2: - Beklager, men det ændrer intet

Jakob Kwon er ked af, at kvinderne fra TV2-dokumentaren ikke kan stå frem hos dem, men beslutningen om at droppe dokumentaren står fast

Der bliver ingen dokumentar om seksuelle krænkelser i mediebranchen - i hvert fald ikke hos TV2.

Siden september har TV2-ansatte arbejdet på en dokumentar om MeToo på danske arbejdspladser - herunder TV2 selv.

Det kunne Ekstra Bladet tilbage i december fortælle, men dokumentaren bliver ikke til noget alligevel. Årsagen skulle være, at man i research-fasen opdagede, at en stor del af det handlede om TV2 selv, og derfor har man trukket stikket.

Det skrev nyhedschef Jakob Kwon i en intern mail onsdag.

'Vores vurdering er, at TV2 grundlæggende ikke er de rigtige til at undersøge sig selv – og dermed ikke de rigtige til at producere og publicere en dokumentar, når indholdet er endt med i høj grad at handle om os selv. Derfor går vi ikke videre med projektet.'

Siden da har over 150 medarbejdere sendt et brev til ledelsen, hvor de udtrykker deres uenighed i beslutningen om at droppe dokumentaren.

'Til ledelsen på TV2.

Vi er dybt bekymrede over at lukke dokumentarprojektet. Vi oplever det som et angreb på det allerhelligeste, vi har: vores redaktionelle frihed og vores troværdighed. I fire måneder har vores kollegaer arbejdet på et vigtigt indspark i #metoo-debatten. Denne gang handler det om os selv. Det er naturligvis kompliceret og svært, men det er også et stærkt publicistisk statement. Den kritiske og undersøgende journalistik blomstrer på TV2. Det er afgørende for troværdigheden bag den journalistik, at vi kan være kritiske over for alle - også vores egne,' lød det blandt andet i mailen.

Det ændrer intet

Men selvom nogle medarbejdere er utilfredse, ændrer det ikke beslutningen.

Det fortæller nyhedschef Jakob Kwon til Ekstra Bladet.

- Jeg har overordnet set forståelse for, at der er nogle, der ikke er enige i denne beslutning. Det havde jeg også forventet. Og de skal have lov at udtrykke, at de ikke er tilfredse. Når jeg alligevel tager beslutningen, er det, fordi jeg overordnet set mener, at det påvirker vores troværdighed, at vi undersøger os selv.

- Det mener flere af medarbejderne tydeligvis ikke. Er det ikke en journalistisk falliterklæring, at I ikke føler, I kan undersøge jer selv?

- Uanset hvor godt et arbejde der bliver gjort, vil det virke på nogle, som om vi har været enten for hårde eller skånsomme. Nogle vil måske også mene, at det er et hævntogt. Uanset hvad, vil vi blive beskyldt for at lave et partsindlæg, fortæller han og fortsætter:

- Jeg har personligt ikke set mange eksempler på, at det er gået godt med at undersøge sig selv. Mig bekendt er det kun hos DR, hvor de undersøgte 'de røde lejesvende', og det skabte en helvedes ballade.

- Så I droppede det, fordi I ikke vil have ballade?

- Nej. Der er store udfordringer ved at undersøge sig selv. Det er det, erfaringen viser.

Beklager

I mailen skriver medarbejderne også, at de ser det som et svigt af de kvinder, der har valgt at stille sig frem til TV2 med deres historier.

- Jeg er selvfølgelig ked af, at de kvinder, vi har været i kontakt med, ikke kan udkomme i en dokumentar hos os. Det har været magtpåliggende at gøre det klart, at de kan fortælle deres historie i et andet medie.

- Men er det ikke et svigt, når de nu var blevet fortalt, at de kunne gøre det hos jer, og den ville udkomme hos jer?

- Jeg er ked af, at det ikke lykkedes os. Jeg beklager, men overordnet ændrer det ikke på, at det er en dårlig idé at undersøge sig selv.

- De, der står bag dokumentaren, er jo dem, som kvinderne stoler på. Kan de få lov til at fortsætte deres arbejde et andet sted?

- Det er et hypotetisk spørgsmål. Det har vi ikke taget stilling til.

- Man kan jo ikke lade være med at tænke på, at I jo har vidst de sidste par måneder, at dokumentaren ville om handle jer selv. Er det, fordi der er kommet noget nyt frem inden for den sidste måned, at I har valgt at droppe dokumentaren?

- Det kan jeg afvise skulle være grunden.

Jakob Kwon fortæller yderligere, at medarbejderne selvfølgelig skal have lov til at udtrykke deres utilfredshed med beslutningen, men at mange ifølge ham er glade for, at dokumentaren skrottes.

