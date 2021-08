Nyt fokus: Tv-program vender tilbage

Efter to års ventetid kan DR nu afsløre, at der er endnu en sæson 'Gift ved første blik' på vej.

Den syvende sæson er faktisk lige om hjørnet. 19. august kan danskerne endnu engang følge med i, hvordan ti giftelystne singler bliver matchet og gift, som programmets titel også antyder, ved første blik og dermed siger 'ja' ved alteret til en fuldstændig fremmed person.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Programmet har kørt troligt over skærmen på DR siden 2013 på nær sidste år, hvor de tog en pause på grund af corona.

Ikke helt som før

Men denne sæson bliver ikke helt, som vi ellers kender programmet. Under coronapandemien har holdet bag programmet lagt hjernerne i blød og der er dermed kommet nogle ændringer i programmet i forhold til de forrige sæsoner.

Der er nemlig et øget fokus på, at parrene skal klare sig godt på den korte bane frem for den lange, som hidtil.

- Det har vist sig flere gange, at hvis det ikke fungerer med kemien fra starten, når de aldrig til den lange bane. Og så kan det være lige meget, siger Stine Preem, som er redaktør på programmet til DR.

Deltageren Cecilie fortalte for nylig, at hun er blevet single.

- Vores matching har i de tidligere sæsoner haft varieret succes. Hvert år udvikler og tilpasser vi vores matchingmetode – det gælder også for den kommende sæson. Ved at matche parrene på en anden måde og få nogle nye eksperters øjne på processen, håber vi at se flere par, som holder sammen i længere tid, forklarer Stine Preem i pressemeddelelsen.

Dermed sætter den faste psykolog i programmet, Gert Martin Hald, mere fokus på betydningen af 'fysisk attraktion og seksualitet', skriver DR.

Selvom der i den kommende sæson af 'Gift ved første blik' vil være et øget fokus på kemien på den korte bane, så er målet med programmet stadig, at de giftelystne singler finder ægte kærlighed. Det slår Stine Preem fast overfor mediet.

Siden det danske tv-koncept 'Gift ved første blik' første gang rullede over de amerikanske tv-skærme i 2014, har det ikke skortet på skandalerne. Læs mere om trekantsdrama og dødstrusler her.