Nyt kendispar

Katrine Hedeman og Rikke Bagger mødte hinanden under optagelserne til den seneste sæson af 'Robinson'. På øen var de to rivaler, men det har ændret sig efter deres hjemkomst.

Over for Se & Hør fortæller Katrine Hedeman, at de to er blevet kærester.

Katrine Hedeman havde en kæreste, da hun var med i programmet, men forholdet til ekskæresten Julie gik i stykker i februar, skriver mediet.

Til Ekstra Bladet fortæller Katrine Hedeman, at hun nede på øen ikke havde det bedste forhold til Rikke, og derfor heller ikke havde set den komme, at de skulle blive kærester.

'Det sjoveste er nok, at jeg på ingen måde brød mig om hende på turen, selvom vi ikke havde snakket samme - så synes jeg hun var lige hurtig nok med en frisk kommentar til vores hold, altid', skriver Katrine Hedeman til Ekstra Bladet.

Foto: Privatfoto

Hun var så træls

Begge kvinder kom hjem fra optagelserne sidste sommer, og da parret mødte hinanden igen til forpremieren i september, lå det ikke i kortene, at de to skulle finde sammen. De havde nemlig slet ikke snakket sammen, siden de kom hjem.

'Rikkes veninde synes faktisk jeg var så træls, at hun spurgte Rikke, i hvilket afsnit jeg fik en kokosnød i hovedet', skriver Katrine Hedeman.

Men et par måneder efter, ændrede deres syn sig.

'Vi begyndte at ses mere i marts, og det var bare et eller andet ekstra ved hende. Vi havde det ret sjovt i hinanden selskab og havde en ret god ping pong, men der var ikke mere i det end det', skriver Katrine Hedeman.

'Der var bare et og andet ekstra ved hende - kemien blev bare bedre og bedre, og der var noget udefinerbart ved hende, som jeg faldt for. Hun er både sød, smuk og røvintelligent - og super arbejdsom', skriver Katrine Hedeman.

Lige nu befinder parret sig på Cypern, hvor de nyder hinandens selskab i varmen.

