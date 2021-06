Nyt 'Paradise'-par står frem

Det viser sig, at to af årets paradisoer er blevet kærester

For et par måneder siden kunne 'Paradise Hotel'-deltageren Anne Plejdrup afsløre, at hun havde fundet kærligheden i nuværende sæson af TV3-programmet. Hun og deltageren Nikolaj Hvidman er i dag kærester.

Det er dog ikke det eneste kærestepar blandt årets paradisoer.

På Nicklas Busk Andreasens Instagram-profil er det tydeligt, at han bruger en hel del tid sammen med 'Paradise'-deltageren Ida Marie Sørensen, som endnu ikke er tjekket ind på hotellet i sæsonen endnu.

Over for Ekstra Bladet bekræfter han, at de er blevet et par.

- Vi har været kærester lidt over en måned nu. Faktisk er Ida min første kæreste nogensinde. Jeg kan mærke nu, hvordan det er at være forelsket. Det er den bedste følelse, lyder det fra Nicklas.

- Vi var ikke på hotellet i Mexico samtidig, men efter vi kom hjem, var vi til en del 'Paradise'-privatfester. Vi kyssede til første fest, og så er det egentlig gået stærkt derfra, forklarer han.

'Paradise'-parret bor tæt på hinanden, så de har rig mulighed for at tilbringe meget tid sammen. Privatfoto.

Kendte hinanden i forvejen

Det viser sig dog, at Nicklas og Ida allerede kendte hinanden før 'Paradise Hotel'.

- Vi har en fælles bedsteveninde, så vi stødt på hinanden gennem flere år og været til mange af de samme fester. Der har dog aldrig været noget mellem os før nu, selvom jeg altid har tænkt, at hun virkede sød og interessant, forklarer Nicklas, der ser det som en fordel, at Ida og han begge har medvirket i TV3-programmet.

- Det er rart at have en kæreste, der også kan relatere til tingene på hotellet, fordi hun også har oplevet det, fortæller han.

Ida: - Min første kæreste Mens Ida er Nicklas' første kæreste, forholder det sig ligeledes omvendt. - Nicklas er også min første kæreste. Det er rigtig skønt, at vi har fundet hinanden. Han har virkelig fejet benene væk under mig. Tidligere har jeg haft svært ved at binde mig til personer, så det er kommet som en overraskelse, fortæller Ida. - Jeg har altid tænkt, at Nicklas var megasjov, og at vi har haft god kemi, når vi har snakket sammen. Men jeg har ikke gået med tanken om, at der skulle ske mere før efter vores 'Paradise'-deltagelse, fortsætter hun og tilføjer: - Det havde da været fedt, hvis vi havde været på 'Paradise' samme tid og havde oplevelsen sammen derinde. Men det er nok også meget fint, at vi først har lært hinanden at kende herhjemme i hverdagens rammer. Vis mere Vis mindre

'Paradise Hotel' kan ses på Viaplay og Viafree, hvor der kommer nye afsnit tirsdag, onsdag og torsdag.