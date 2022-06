Nyt tv-chok: Viaplay siger stop

Først TV 2 Play, så Netflix og nu Viaplay. Streamningtjenester på stribe dropper at producere danske tv-serier og film. Modparten i sagen kaldet det for 'uvederhæftigt'

En ny aftale om aflønningen af skuespillere og produktionsfolk af danske tv-serier og film til streamingtjenester har fået flere af selskaberne til at kaste håndklædet i ringen og droppe det danske fiktionsindhold fremover.

I første omgang valgte TV 2 Play til at stoppe fremtidige danske produktioner, og i sidste uge meddelte Netflix så, at de og stopper udviklingen af nye serier og film i Danmark.

Nu melder Viaplay sig i koret af streamingtjenester, der ikke længere vil lave fiktionsindhold på dansk på grund af den to-årige aftale for 2022 og 2023, der blev indgået mellem Producentforeningen på den ene side og Create Denmark på den anden side.

Del af den samlede kage

Create Denmark repræsenterer fagforbund for danske manuskriptforfattere, instruktører og skuespillere, og de har i årevis kæmpet for aftalen, som streamingtjenesterne så utilfredse med.

Aftalen, parterne strides om, betyder ifølge Viaplay, at medlemmerne af Create Denmark vil have en bid af streamingtjenesternes samlede kage - altså vederlag efter, hvordan det overordnet går den pågældende tjeneste.

Det mener Viaplay ikke er rimeligt, skriver de i dag i et åbent brev til Creat Denmark og Producentforeningen.

'Aftalen er blevet beskrevet som værende bygget på en 'succesbaseret model', men efter nærmere undersøgelse er det tydeligt, at modellen bygger på streamingtjenestens overordnede og samlede abonnements-succes og ikke den individuelle series succes. Vi mener, det bør være omvendt, så det er i overensstemmelse med den tilgang, der er bredt accepteret internationalt' lyder det fra Filippa Wallestam, der er koncerndirektør og Chief Content Officer i Viaplay Group.

Ingen anden udvej

'Hvis en serie er en succes, modsvares dette af et øget vederlag og omvendt. Vi mener, det er mangelfuldt at basere en afregningsmodel på den overordnede succes for en streamingtjeneste, idet antallet af abonnenter er drevet af en række forskellige faktorer, herunder prissætning, pakketering og udvalget af indhold, der tilbydes. For eksempel er vores sportsudbud en vigtig drivkraft for vores abonnenter på tværs af vores markeder, og dette bør ikke inkluderes, når der skal fastsættes rettighedsvederlag for lokalt produceret fiktion', siger hun ifølge det åbne brev.

Derfor har ser Viaplay ingen anden udvej end af droppe det danske indhold indtil videre.

'Indtil vi har opnået en bæredygtig aftale, ser vi imidlertid ingen anden udvej end at stille udvikling af yderligere danske fiktions-projekter i bero', lyder det fra Filippa Wallestam.