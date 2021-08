Økseskaft-svar fra DR: 'En ærgerlig fejl'

Helt eksklusivt bragte DR søndag aften det første store interview med Barack Obama til dansk tv.

Det var DR's USA-korrespondent Steffen Kretz, der interviewede den tidligere præsident i '21 Søndag'.

Var man en af dem, der sad klistret fast til skærmen søndag aften, måtte man krydse fingre for, at man havde fulgt godt med i engelsk-undervisningen i skolen. Det lange interview var nemlig ikke tekstet.

Og de manglende undertekster gik ikke ubemærket hen. På DR's Facebook-profil er der flere brugere, der undrer sig over, hvorfor interviewet var uden undertekster

'En dygtig dansk journalist havde fået mulighed for at interviewe Obama. DR sørger ikke for ordentlig tekstning og må til sidst opgive. Hvad bruger de licensen til. Hvad er det for prioriteringer,' skriver en bruger på Facebook.

'Udsendelse bør stoppes når undertekster mangler, men det er jo weekend!, skriver en anden.

DR vil ikke kommentere fejlen

Ekstra Bladet har spurgt DR, hvordan det kan ske, at interviewet ikke var tekstet til de af DR's seere, der ikke kan engelsk på det niveau, at et så langt interview giver mening. Men DRs goddag-mand-økseskaft svar besvarer ikke de mange spørgsmål, flere seere sidder tilbage med.

Marie Buss, der er chef for '21 Søndag', oplyser til Ekstra Bladet, at den manglende tekstning skyldes en hændelig teknisk fejl, som DR beklager.

'Heldigvis var interviewet på engelsk, så hun (Marie Buss., red) håber, at mange seere alligevel har fået fuldt udbytte af det. Men selvfølgelig er det ærgerligt for den samlede oplevelse. Studieværten henviste også efterfølgende til interviewet, som kan ses i sin fulde længde med undertekster på DRTV,' fremgår det i en mail fra DR's presseafdeling.

Ekstra Bladet har yderligere forsøgt at få Marie Buss i tale, men hun ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

'Som sagt er det en ærgerlig fejl, men heldigvis kan alle se hele interviewet på DRTV, hvor det ligger det næste års tid,' svarer de tilbage i en mail, hvor flere ubesvarede spørgsmål står tilbage.

Vi ville gerne have spurgt hende, hvornår den tekniske fejl opstod, og om de havde overvejet at udskyde interviewet af den grund. Derudover ville vi gerne have svar på, om de mener, at det er public service for brugerne at sende et interview, der ikke er undertekstet.