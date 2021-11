Officiel klage: Få fikset Paradise!

Når det endelig lykkes de andre at få smidt stærke deltagere ud af hotellet, kommer de straks tilbage igen. Den tiltagende forskelsbehandling er en mental dødsdrome for konceptet

Kære Nordic Entertainment Group

Hermed en officiel klage over forskelsbehandlingen på 'Paradise Hotel'.

Jeg synes, det er for dårligt, at de mest populære deltagere får lov at vende tilbage. De er jo ret beset blevet smidt ud på røv og albuer af de andre gæster, svarende til at en politiker får nul stemmer til kommunalvalget, men alligevel indtager et sæde i byrådet. Det er den slags, der får folk til at miste troen på demokrati. Og reality-tv som udskilningsløb.

Lad spøgelserne blive i kisten

Nu har jeg personligt udholdt og dechifreret 30 afsnit (uden udsigt til lønforhøjelse!), og ligesom så mange andre seere jublede jeg, da magten blev taget fra Sille, Stine (Nora) og Andreas i form af en afstemning med dertilhørende exit.

Men vupti, så kom Sille pludselig tilbage, ligesom Stine (Nora) og Andreas, forklædt som kiste og spøgelse, forlængst havde fået sig listet sig tilbage i jeres skindøde koncept.

Sille har været på rundtur i medierne efter Yasmin og Nora kyssede med hendes flirt. Det reagerer Nora og Andreas på her.

Mental dødsdrome

Derfor suser programmet rundt og rundt i en mental dødsdrome, hvilket minder mig om dengang i 90'erne, hvor 'Melrose Place' kørte over landets tv-skærme i syv onde år.

Samme trivielle rivaliseringsdrama og samme forudsigelige karakterer trætter i længden, og her synes jeg netop, at udskiftningen af aktørerne er vejen frem.

Så send nu folk helt hjem, tak. Ellers ligner det positiv særbehandling, og sæsonens deltagere er jo i forvejen kridhvide som museumsvægge. Ikke at jeg synes, at hverken kvinder eller farvede skal forfordeles, for efter min mening er vi alle lige, også for 'Paradise'-guderne.

David på dørtærsklen

Tag nu den nye Patrick, ham der er så glad for sin bagdel. Han har den fordel, at han tør puste sig op foran de andre badedyr.

- Jeg har tænkt mig at skyde David ud som den første, siger han kækt. For at få gang i bedemandsbutikken.

- Lille mand med store ord, replicerer David, der nok ved, at også han har en fod på dørtærsklen. Han er så desperat, at han straks jyde-flirter med Benjamin, den nye konstant blinkende dreng i specialklassen.

- Jeg står i lort til halsen lige nu. Håber bare vi har hinanden, bro, siger David, mens de fuldemandsrager på hinanden. Og bliver enige om, at jyder nok skal holde sammen.

Superhelteskurke

Den nye Patrick er endnu mere forcerende, så han slikker i stedet på Benjamins bryst. Og kysser ham dybt i forbindelse med en bodytequila. Der er ingen grænser på 'Paradise Hotel', når det gælder om at overtale hverandre.

Som Jonas siger under ugens superstramme superhelte-udklædningstema:

- Helte er der ingen af herinde på 'Paradise'. Alle er superskurke indeni. Og alle er ligeglade med hinanden, når det kommer til sidste ende.

Adgangsbillet: Stort ego, lavt selvværd

Og det er netop pointen med min klage. Producerne har sine favoritter, tydeligvis dem med det største ego og det laveste selvværd, hvilket som bekendt er adgangsbilletten til reality-tv.

Nu har vi forstået, at I også forskelsbehandler og favoriserer bestemte par, som gengangere og i regulær skæmtid. Måske gemmer der sig mere spændende dramaer i de nytilkomne. Giv dem en chance!

- Få dit 'Paradise'-fix på Viaplay, siger værterne altid før rulleteksterne.

Jeg tænker snarere: Få 'Paradise' fikset!