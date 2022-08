Officielt: Gigantisk hit vender tilbage

'House of the Dragon' får endnu en sæson

Dragerne kommer tilbage!

Det er ikke længe siden, at den længe ventede HBO Max-serie 'House of the Dragon' havde premiere.

Serien satte seerrekord som den mest sete premiere på en ny original serie på HBO og HBO Max nogensinde, og derfor er det måske heller ikke så underligt, at HBO nu allerede melder ud, at serien får endnu en sæson.

Det oplyser HBO på twitter.

Handling

'House of the Dragon' foregår 300 år før den 'Game of Thrones', vi kender. Den følger 'The Targaryen civil war'.

Og som vi kender serien, vil plottet simpelthen være - hvem skal sidde på 'The Iron Throne' eller på dansk 'Jerntronen'.

I 'House Targaryen' kæmper søskende mod søskende om hvem, der skal overtage tronen. Og så er der selvfølgelig drager.

Hvornår sæson to kommer er ikke offentliggjort.

