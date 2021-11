Officielt: Radio Loud bliver til 24syv

Radio- og tv-nævnet har godkendt Radio Louds anmodning om at skifte navn til 24syv. De fastholder dog, at kanalens målgruppe skal være unge

Kulturradio Danmark er blevet beskyldt for gravrøveri i forbindelse med det foreslåede navneskifte fra Radio Loud til 24syv, men ikke desto mindre er det nu en realitet.

Det viser en afgørelse hos Radio- og tv-nævnet.

Ud over navneskiftet har nævnet også taget stilling til en anmodning om overdragelse af kapitalandele til Berlingske Media, og også denne anmodning er blevet godkendt af nævnet.

Det er de tidligere ejere Radio Diablo, Radio Max Danmark, og Foreningen Radio Limfjorden, der har ønsket at trække sig ud af ejerkredsen. Dermed ejer Berlingske Media nu 91,1 procent af Kulturradio Danmark, som står bag Radio Loud.

Får dispensation

Kanalen har desuden anmodet om dispensation for at lave ændringer i sendetilladelsen. Konkret har de fået dispensation for en ændring af punkt 61 i tilladelsen, så man nu skal sende et live kulturmagasin alle hverdage fra 16-18. Tilladelsen lød før på 15-18.

Derudover har man fået ændret et krav om maksimalt 30 procent musik i programmet til et krav om, at der kun spille musik, som er 'redaktionelt relevant'.

Afvist

I anmodningen har kanalen bedt om dispensation for at sende nyheder en gang i timen, så man i stedet kunne sende dem løbende ud via en app. Dette er dog ikke blevet godkendt af nævnet.

Samtidig understreges det, at kanalens primære målgruppe fortsat skal være de 15-32-årige.

