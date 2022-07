Officielt: Storbritannien nye Eurovision-værter

For lidt over en måned siden blev det meldt ud, at man ikke kunne afholde Eurovision 2023 hos dette års vindere, Ukraine.

Det skyldtes den igangværende krig i landet.

Allerede dengang blev det samtidig meldt ud, at man arbejdede på at få Storbritannien som værter, da de var endt som nummer to i konkurrencen, og det er nu officielt.

Det skriver European Brodcast Union (EBU) i en pressemeddelelse.

Vurderingen var dengang, at man simpelthen ikke kunne garantere sikkerheden ved arrangementet, og at det derfor var nødvendigt at afholde begivenheden andetsteds.

Et krav var dog, at de nye værter var indstillet på at fejre Ukraine og deres sejr ved det kommende arrangement.

'Vi er meget taknemmelige for, at BBC har indvilget i at afholde Eurovision Song Contest i Storbritannien i 2023.'

'BBC har taget imod værtsrollen for andre vindernationer i fire tidligere tilfælde. I videreførelsen af denne tradition for solidaritet ved vi, at næste års konkurrence vil vise kreativiteten og færdighederne hos en af Europas mest erfarne udbydere, mens vi sikrer, at dette års vindere, Ukraine, bliver fejret og repræsenteret gennem showet,' lyder det fra Martin Österdahl, som er leder af Eurovision Song Contest.

Også i Ukraine vækker det glæde, at man vil fejre deres sejr trods den manglende værtstjans.

'Eurovision Song Contest 2023 bliver ikke i Ukraine, men den støtter Ukraine. Vi er taknemmelige for vores partnere hos BBC for at vise solidaritet med os. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab vil kunne tilføje den ukrainske sjæl til arrangementet og endnu engang samle hele Europa omkring vores fælles værdier i fred, støtte, fejring af forskelligheder og talent,' siger Mykola Chernotytskyi, som er bestyrelesformand hos det ukrainske statsmedie UA:PBC.

BBC har afholdt Eurovision flere gange end nogen anden udbyder. De har afholdt det i London i 1960, 1963, 1968 og 1977, i Edinburgh i 1972, Brighton i 1974, Harrogate i 1982 og i Birmingham i 1998, lyder det i pressemeddelelsen.

