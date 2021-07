Oh Land færdig i 'X Factor'

Når en ny sæson af 'X Factor' får premiere på TV 2, bliver det uden Oh Land i dommerstolen.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

Her forklarer den garvede sangerinde, at hun i en længere periode har haft for meget om ørerne, og at hun derfor nu har besluttet sig for at trække stikket på 'X Factor', hvor hun har været dommer i de sidste tre sæsoner.

'Det er med en blandet cocktail af afskedsvemod, taknemmelighed og glæde, at jeg kan fortælle jer, at jeg ikke laver 'X Factor' igen.

Jeg har længe gået og bildt mig selv ind at jeg havde 'for lidt tid' til at gøre alle de ting, jeg gerne har villet og har først nu opdaget, at det jo ikke er tiden der er for lidt, men mig der laver for meget', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Som sædvanligt har jeg skulle prøve at presse tusind ting ind i en kalender for at få det hele til at gå op, og jeg har simpelthen indset, at jeg ikke kan alt på en gang, hvor end jeg gerne ville,' skriver hun.

Uendeligt glad

I opslaget fortæller den nu forhenværende 'X Factor'-dommer også, at hun har været enormt glad for at lave 'X Factor', og at hun vil savne holdet bag.

'Jeg har været uendelig glad, taknemmelig og beæret over at arbejde med så dygtige mennesker, som der er på 'X Factor'-produktionen, og jeg vil komme til at savne den passion, der er på et hold sammen med de mange talenter, der kommer igennem verdens bedste talentmaskine,' skriver hun og fortsætter med at fortælle, at hun nu vil kaste sig over nye projekter.

'Det har været et sandt eventyr at forløse den talentmasse! Nu vil jeg fylde den frigivede tid ud med nogle kæmpe drømmeprojekter som jeg glæder mig helt vildt til, og så glæder jeg mig til alt det andet ukendte.'

Under billedet vælter det ind med kommentarer og ønsker om held og lykke - blandt andre fra hendes meddommer dj Martin Jensen, der sender hjerter i hendes retning.

Vil savne hende Hos TV 2 kommer man til at savne at have Nanna Øland Fabricius med på 'X Factor'-holdet. 'Nanna har været en gave som dommer i 'X Factor'. Hun er yderst kompetent og dygtig og fantastisk til at udvikle talenter. Og så er hun til og med rigtig sød og dejlig at arbejde sammen med. Alt sammen noget som gør, at vi kommer til at savne hende som dommer', lyder det fra redaktør Dorte Borregaard i en mail til Ekstra Bladet. Hvem der i stedet skal sætte sig i dommerstolen, vil kanalen endnu ikke løfte sløret for. 'Nu skal der ske noget nyt - og det bliver spændende både for ‘X Factor’ og for Nanna, som vi ønsker alt det bedste og sender en kæmpe tak', skriver Dorte Borregaard. TV 2 oplyser desuden, at man ikke har yderligere kommentarer til Oh Lands beslutning.

Oh Land sad i sidste sæson i dommerpanelet sammen med Martin Jensen og Thomas Blachman. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sidste år endte Oh Land med sejren sammen med sin deltager Solveig, der i sidste ende kunne kalde sig vinder af 'X Factor' 2020. Samtidig markerede det første gang, den kendte sangerinde havde en deltager i finalen i sin tid i programmet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Oh Land, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

