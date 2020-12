Oh Lands nedtur

Sangerinden skal for tredje år i træk være mentor i 'X Factor', men hun har endnu ikke oplevet at have en deltager med i finalen

Nanna 'Oh Land' Fabricius kan håbe, at tredje gang er lykkens gang.

For tredje gang er hun dommer i 'X Factor', og det kan nærmest ikke gå værre, end det hidtil har gjort. Hun har nemlig endnu ikke oplevet at få en af sine deltagere hele vejen til finalen.

I 2020 var hun mentor for deltagerne over 23 år, og i 2019 var hun mentor for grupperne. Hvor hun for to sæsoner siden måtte lade sig nøje med en fjerdeplads, så gik det helt galt i den seneste sæson, hvor hun måtte forlade konkurrencen med en femteplads som bedste resultat.

I det første program efter en coronapause i 2020-sæsonen røg Oh Lands sidste deltager ud.

I år skal det gerne ændre sig, fortæller Oh Land, da Ekstra Bladet interviewer hende over en telefonforbindelse.

- Målet er at vinde. Delmålet er helt klart at være med i finalen. Det er virkelig bittert ikke at have nogen i finalen, så det skal der laves om på, slår hun fast.

Oh Land skal dyste mod Thomas Blachman og dj'en Martin Jensen. Foto: Mogens Flindt

Det kvindelige medlem af dommertrioen mere end antyder, at det ikke har været en sjov oplevelse at se til fra sidelinjen, imens Thomas Blachman har gjort rent bord.

- Jeg vil gerne synes, at det, jeg laver, er mega sjovt, for hvis jeg synes, det er sjovt at arbejde og lave musik, så bliver det også godt.

- Det er ikke særligt sjovt, når man ikke har en med i finalen, og jeg skal have det sjovere i år, siger hun.

Da Ilona i maj røg ud som den sidste af Oh Lands deltagere, understregede hun i et interview med Ekstra Bladet, at det ikke var Oh Lands evner, den var gal med.

- Hun har været fantastisk og har lært mig ekstremt mange ting, så jeg klager overhovedet ikke over min mentor. Hun har været fantastisk, lød de rosende ord.

Hvordan det går Oh Land, det kan ses, når den nye sæson af 'X Factor' har premiere 1. januar på Tv2 og Tv2 Play.