Oister beklager: Det er fjernet omgående

Det kinesiske, sociale medie TikTok er populært blandt børn, unge og voksne som et sted, hvor man blandt meget andet kan fordrive tiden med små, søde dansevideoer,

Som det er tilfældet for de fleste andre medier - både traditionelle og sociale - findes der dog også masser af indhold, der bestemt ikke er egnet for børn - blandt andet seksualiseret materiale og voldsomme videoer fra krigen i Ukraine.

Netop derfor er TikTok udstyret med en officiel aldergrænse på 13 år.

Aldersgrænsen overholdes og kontrolleres sjældent, og kigger man på Oisters anbefalinger til apps, der er gode for børn i alderen 7 til 12 år at kaste sig over, finder man TikTok i selskab med blandt andet YouTube Kids og Pokémon Go.

Oister anbefaler stadig apps til mindre børn, men TikTok er blevet fjernet.

Ekstreme ytringer

Hos Red Barnet, der blandt meget andet beskæftiger sig med sikker digital adfærd for børn, er man ikke et sekund i tvivl om, at det er en dårlig idé, at børn ned til syv år hygger sig med TikTok på mobilen på linje med Pokémon Go og YouTube Kids.

- Man kan støde på næsten alt på TikTok, som man kan støde på, hvis man bruger voksenmedier. Blandt andet indhold, der er meget mere seksualiseret, end man synes en syv-otte årig skal sidde og kigge på. Man kan også støde på ekstreme holdninger og ytringer, som børn slet ikke er gearet til at skulle forholde sig til, så ligefrem at anbefale TikTok til syv-otte årige, det vil jeg være meget varsom med, siger Ane Lemche, der er psykolog og børnefaglig rådgiver hos Red Barnet.

TikTok er 'ren underholdning' til børn, der vil hygge sig med kreativt indhold, har det tidligere i lang tid lydt fra Oister. Efter Ekstra Bladet har spurgt ind til sagen, er anbefalingen blevet fjernet.

Hun tilføjer, at hun naturligvis godt ved, at børn yngre end 13 også i stor stil benytter TikTok. Det gøre det dog ikke mindre problematisk, påpeger hun.

- Jeg ved godt, der er syv-otte årige, der bruger TikTok, men der findes altså en hel del indhold på TikTok, der ligger meget langt væk fra dansevideoer og som på ingen måder er for børn. Man kan jo bare se helt aktuelt på konflikten mellem Ukraine og Rusland. Der er rigtig meget om den konflikt på TikTok, hvor man som barn vil blive bange, hvis man ser de videoer.

Overhold aldersgrænsen

At TikTok er blevet promoveret af et mobilselskab i samme åndedrag som eksempelvis YouTube Kids, der er lavet specifikt til børn, er beklageligt, påpeger Red Barnet.

- Det er vores anbefaling, at man generelt følger de sociale mediers egne aldersangivelser. Så hvis der står, at et socialt medie er egnet til personer fra eksempelvis 13 år, så er det en aldersgrænse, der bør følges.

- Vi ved jo godt, at der i praksis er en del af de sociale medier, der bliver brugt af langt yngre børn - eksempelvis Instagram, men når man anbefaler et medie til børn, bør man være helt skarp på, hvad det pågældende medie selv synes er en passende aldersgrænse. Det er jo det, de kuraterer deres indhold efter.