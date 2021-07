Olesen dropper 'Vild med dans'

Michael Olesen kommer ikke til at være med, når 'Vild med dans' igen løber over skærmen med en ny sæson

Når 'Vild med dans' får premiere med en ny sæson 10. september på TV 2, bliver det uden en af de helt store profiler.

Den kendte danser Michael Olesen er nemlig ikke at finde blandt holdet af de 12 professionelle dansere, der kridter danseskoene i det populære danseprogram i denne omgang.

Det afslører han selv på sin Instagram-profil.

For et par dage siden blev 'Vild med dans'-darlingen Michael Olesen far for første gang, da han og konen, Joan Divine, bød velkommen til en lille søn efter ni års kamp i fertilitetsbehandling.

På baggrund af de lykkelige omstændigheder er Michael Olesen ikke en del af 'Vild med dans'-holdet i år, da han i stedet fokuserer på at nyde sin barsel.

'De sidst 14 år har jeg været priviligeret og lave 'Vild med dans'. D. 10 august starter træningen for dette års 'Vild med Dans' og det bliver for første gang i 15 år, som mange nok har regnet ud, uden min deltagelse', skriver han og fortsætter:

'Jeg elsker alt ved 'Vild med Dans', og det er en kæmpe stor del af mig og mit liv, men jeg fik tildelt verdens fedeste titel d.22/7 og det vil jeg nyde i det fulde og bruge alt min energi og kærlighed på!', skriver han.

Hos TV 2 ønsker de Michael Olesen god vind med barselsorlovet fra danseprogrammet.

'Hele familien 'Vild med dans' er lykkelige på Michael og Joans vegne og ønsker dem verdens bedste barselsorlov. Det er en kæmpe drøm, der er gået i opfyldelse, og den skal selvfølgelig have al hans opmærksomhed', lyder det fra 'Vild med dans'-redaktør Thomas Strøbech i en mail til Ekstra Bladet.

I sidste sæson dansede Michael Olesen sammen med Hilda Heick. De to nåede ni fredage på dansegulvet sammen. Foto: Mogens Flindt

Vil blive savnet

Redaktøren lægger ikke skjul på, at Michael Olesen vil blive savnet i programmet, som han har valgt at sige nej tak til i år, ligesom sin 'Vild med dans'-kollega Mie Moltke.

'Fredagene bliver selvfølgelig ikke det sammen uden Olesens smil, men mon ikke vi er heldige nok at få lokket både ham og Mie ud og heppe på dansekollegerne fra første række?' lyder det fra redaktøren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michael Olesen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Michael Olesen har været med i 'Vild med dans' i hele 14 sæsoner. I 2017 vandt han programmet sammen med skuespiller Sofie Lassen-Khalke.

Glæden var stor, da parret vandt 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

--------- SPLIT ELEMENT ---------