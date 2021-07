Om kræftramt kæreste: - Jeg virker ligeglad

I programmet 'De dyre piger' fortæller Amanda Sascha, at hendes kæreste har haft kræft. Bevidst har hun holdt det skjult for sine følgere på Instagram

På overfladen virker det til, at alt er fryd og gammen hos 27-årige Amanda Sascha, der er medvirkende i DR-programmet 'De dyre piger'.

Men ofte gemmer der sig mere bag den perfekte facade. Det er også tilfældet hos Amanda Sascha, der har haft en traumatisk barndom med druk og stoffer i hjemmet.

Også nedturene har fulgt hende senere i livet. I programmet 'De dyre piger' fortæller Amanda Sascha for første gang offentligt, at hendes kæreste har kræft.

- Det har fyldt meget i mit liv. Vi har brugt meget tid og energi på at være på hospitalet. Jeg er ikke så god til at håndtere alt det omkring følelser, siger Amanda Sascha til Ekstra Bladet.

Amanda Sascha og kæresten foran Rigshospitalet, inden de fik den gode nyhed. Foto: Niels Borup

- Han var ikke sig selv

Det var mortensaften sidste år, at Amanda Saschas kæreste fik konstateret testikelkræft, der senere spredte sig til tre af lymfeknuderne omme i ryggen.

- Jeg havde det rigtig svært. Min kæreste er meget energisk og glad. Alt hans energi blev suget ud af ham. Han kom jo til at se meget syg ud. Han kunne slet ikke noget, han kunne kun ligge på sofaen.

- Han var igennem en sindssyg hård behandling. Vi mødte ind på Rigshospitalet hver morgen klokken otte, hvor han så blev udskrevet igen om aftenen. Han måtte ikke komme hjem, fordi de skulle holde øje med ham, når han fik kemo.

Amanda Sascha og kæresten glæder sig over nyheden om, at han er kræftfri. Foto: Niels Borup

- Jeg er ikke ligeglad

Den dag i dag er Amandas kæreste kræftfri, men parret besøger stadigvæk flittigt hospitalet. En gang om måneden får han nemlig taget blodprøver, og hver tredje måned bliver han scannet.

Over for Ekstra Bladet fortæller Amanda, at det har fyldt en stor del af hendes hverdag det seneste halve år, men alligevel undlader hun at indvie sine følgere på Instagram i kærestens kræftforløb.

Hun kan godt lide, når det hele ser perfekt ud, og det gælder også hende selv. I programmet 'De dyre piger' følger vi parret kort tid forinden, de skal ind på hospitalet for at få den endelige dom.

Og her er det tydeligt, at Amanda går meget op i, hvordan hun ser ud. Det er faktisk 'dagens største dilemma', siger hun i programmet.

- I programmet er det som om, jeg virker ligeglad med alt andet end mit tøj. Vi snakkede jo selvfølgelig sammen.

- Jeg går meget op i, hvordan jeg ser ud. Jeg ville gerne se godt ud, hvis vi fik at vide, at han var rask, og vi skulle fejret det. Men det var jo selvfølgelig ikke kun mit tøj, der betød alt den dag, forklarer hun.